Greifswald

Am Dienstagabend ist ein Autofahrer betrunken auf der Anklamer Straße in Greifswald unterwegs gewesen. Eine Zeuge meldete dies der Polizei, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Sie konnten das Auto schnell ausfindig machen. Während der Kontrolle fiel den Polizisten sofort die erhebliche Alkoholisierung des 55-Jährigen auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille.

Es folgte eine Blutprobenentnahme in der Greifswalder Universitätsklinik und der Führerschein wurde sichergestellt. Außerdem muss sich der 55-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von OZ