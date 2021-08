Greifswald

Nach der Kita Campuskinder mit 66 Kindern ist nun eine zweite Greifswalder Kindertagesstätte von einer umfangreichen Quarantäne betroffen. Der Kindergarten-Bereich der Kita Arche Noah musste auf Anweisung des Gesundheitsamtes komplett schließen, nachdem ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. 74 Kitakinder müssen bis zum 30. August in Quarantäne, wie Carolin Hoffmann vom Kreisdiakonischen Werk Greifswald (Träger der Einrichtung) mitteilt. „Es hat uns überrascht, dass das Gesundheitsamt eine derart umfassende Quarantäne angeordnet hat. Es trifft die Kinder und die Familien hart, mitten im Sommer so lange zu Hause bleiben zu müssen“, bedauert Carolin Hoffmann. Lediglich die Krippe mit 25 Kindern ist weiterhin geöffnet. Zudem wird die Betreuung der Kitakinder abgesichert, die nicht von der Quarantäne betroffen sind, weil sie die Einrichtung am 16. August nicht besucht haben.

Bereits der dritte Coronafall in der Kita

Im Frühjahr war die Kita Arche Noah bereits zwei Mal von Coronafällen betroffen. Nachdem ein Krippenkind Ende März positiv getestet worden war, mussten zwölf Krippenkinder und mehrere Erzieherinnen und Erzieher in Quarantäne. Nur einen Monat später war eine Erzieherin positiv getestet worden, weswegen knapp 30 Kitakinder in die häusliche Absonderung geschickt wurden.

Gesundheitsamt schickt alle Kitagruppen in Quarantäne

Dass diesmal deutlich mehr Kinder betroffen sind, liegt nach Angaben des Gesundheitsamtes daran, dass die Kita nach einem offenen Konzept arbeitet. „Dort sind die Kinder untereinander in Kontakt ohne feste Gruppen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass alle Kinder untereinander Kontakt hatten. Eine Entscheidung wird immer basierend auf der Grundlage getroffen, wer mit wem Kontakt hatte“, sagt Anke Radlof von der Pressestelle der Kreisverwaltung, zu der das Gesundheitsamt gehört.

Gruppen nicht mehr streng getrennt

Wegen der niedrigen Infiziertenzahlen der vergangenen Wochen wurden vonseiten des Landes nahezu alle Coronaschutzmaßnahmen aufgehoben. Während es also im Frühjahr eine strengere Kohortenbildung gab, bei der sich bestimmte Gruppen beim Essen oder auf dem Hausflur nicht begegnen durften, ist dies wieder erlaubt. „Wir hatten gerade erst wieder angefangen zu lockern und uns gefreut, dass die Inzidenzen gegen Null laufen und wir fast wieder einen normalen Kitaalltag leben können“, führt Carolin Hoffmann aus.

Kitastufenplan sieht erst mal keine Einschränkungen vor

Eine strengere Trennung der Gruppen ist laut Kitastufenplan der Landesregierung erst bei einem sehr hohen Infektionsgeschehen und der damit geltenden Warnstufe rot vorgesehen. Derzeit ist die Warnstufe grün in Kraft, es gibt also keinerlei zusätzliche Einschränkungen zu den normalen Corona-Hygienevorschriften. Am Mittwoch ist Vorpommern-Greifswald erstmals von grün auf gelb gewechselt (7-Tage-Inzidenz von 35,7). Sollte das Infektionsgeschehen im Kreis weiter steigen und die Ampel auf orange umspringen, gibt es nach drei Tagen eine Verschärfung der Maßnahmen. Kinder müssen dann auch bei leichten Erkältungssymptomen zum Arzt, um eine Coronainfektion ausschließen zu lassen. Bei der hellroten Warnstufe werden laut Kitastufenplan der Zugang von Eltern zur Kita beschränkt sowie Sport- und Musikangebote eingeschränkt.

Von Katharina Degrassi