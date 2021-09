Greifswald

Autofahrer, die aus nördlicher Richtung nach Greifswald kommen oder dorthin wollen, müssen sich erneut auf Beeinträchtigungen im Hansering einstellen. Ab Montag, den 6. September, regelt im Bereich der Steinbecker Brücke eine Ampelanlage den Verkehr. „Die Fahrzeuge werden dann wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt“, sagt Grit Hanke vom Tiefbau- und Grünflächenamt der Stadt. Nach jetzigem Stand werden diese Einschränkungen bis Ende September andauern. Grund sind die beginnenden Asphaltarbeiten in diesem Baufeld.

In der Nacht vom 16. zum 17. September kommt es schließlich zu einer erheblichen Behinderung für Autofahrer: Der Hansering wird ab 20 Uhr in diesem Bereich voll gesperrt, weil die Fahrbahndecke in der Stralsunder Straße auf der stadteinwärts führenden Spur auf einer Länge von rund 100 Metern asphaltiert wird.

„Es ist geplant, die Arbeiten bis morgens um 6 Uhr fertigzustellen. Wir hoffen, dass dies gelingt“, sagt Hanke. Fahrzeugführer würden rechtzeitig umgeleitet. Die Rettungsleitstelle und andere Behörden seien informiert, um bei eventuellen Notfällen nördlich des Rycks nicht überrascht zu sein. „Die Ausrückeordnung wird für diesen Zeitraum angepasst“, informiert Kreissprecher Achim Froitzheim auf OZ-Nachfrage.

Ortsumgehung bleibt Entlastungsstrecke

Grundsätzlich gelte seit Beginn der Bauarbeiten im November 2020 bis zur Fertigstellung Anfang 2023 die Empfehlung, die ausgeschilderte Entlastungsstrecke über die Ortsumgehung und Gützkower Landstraße zu nehmen. „Wir können diesen Appell an die Autofahrer immer nur wiederholen. Doch leider nutzen die Strecke nicht alle oder Ortskundige fahren in die Grimmer Straße stadteinwärts“, bedauert Baudezernentin Jeannette von Busse (CDU) dadurch entstehende Staus und Verzögerungen im Stadtgebiet. Die gab es im August reichlich, da der Hansering zum Teil nur einspurig befahrbar war.

Im dritten Baufeld nahe dem Fangenturm ist bereits ein Stück Fahrbahn fertiggestellt. Der Verkehr rollt. Quelle: Petra Hase

Die von Autofahrern und Unternehmern in der Vergangenheit geäußerte Kritik einer unzureichenden Ausschilderung kann Dieter Schick, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamtes, nicht nachvollziehen. An allen erforderlichen Knotenpunkten gebe es die Hinweise auf die Bauarbeiten und Ausweichmöglichkeiten, betont er. Bis Ende September darf die Ortsumgehung im Abschnitt Abzweig Neuenkirchen bis Gützkower Landstraße auch von langsam fahrenden Fahrzeugen (weniger als 60 km/h) genutzt werden, auf Kraftfahrstraßen ansonsten nicht erlaubt.

Grundsätzlich bemühe sich die Stadt, versichert Jeannette von Busse, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. „Trotzdem müssen sich die Fahrzeugführer auch in den kommenden Monaten darauf einstellen, dass es zu weiteren Engstellen mit einspurigem Verkehr und Vollsperrungen kommt“, sagt Grit Hanke. Wann genau, werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Archäologische Arbeiten gehen weiter

Die weitere Planung sehe im Oktober die Asphaltierung des Hanserings zwischen Steinbecker- und Knopfstraße vor – und zwar im Bereich der südlichen Fahrbahn. Dort werden aktuell die Bordsteine gesetzt, denn sämtliche unterirdische Arbeiten an Versorgungsleitungen sind getätigt. Auch das Pflanzen der ersten 20 Bäume soll dort im Herbst über die Bühne gehen. „Voraussichtlich Ende Oktober kann der Verkehr auf die neue Fahrspur geleitet werden, so dass sich die Arbeiten im nördlichen Teil des Hanserings anschließen“, blickt Hanke voraus.

Baustelle in Zahlen Bislang wurden auf der Baustelle Hansering 265 Meter Regenwasserleitung verlegt, 83 Meter Schmutzwasserleitung sowie 218 Meter Trinkwasserleitung. Zudem kamen 230 Meter Kabel für Beleuchtung und Telefonie ins Erdreich. 55 Meter Lehrrohre warten auf die Kabel für die künftige Ampelanlage im Bereich der Steinbecker Brücke. Das Ordnen der unterirdischen Wirtschaft, vorrangige Aufgabe in den ersten neun Monaten, geht weiter. Noch ist nicht Halbzeit auf der Baustelle. Etwa 17 Monate stehen laut Projektplan noch bevor.

Dort laufen zurzeit die restlichen Arbeiten zur Erneuerung der Spundwand. Bevor in dem Areal die unterirdische Wirtschaft mit Wasserleitungen und mehr neu geordnet werde, kämen auch wieder Archäologen zum Einsatz, wie bereits in den anderen Abschnitten. Hin und wieder führten diese Erkundungen zu Verzögerungen der Bauarbeiten.

Doch grundsätzlich erweise sich das beauftragte Unternehmen ASA Bau Greifswald als sehr flexibel, führe notfalls auf einem anderen Baufeld Arbeiten aus, um keinen Stillstand zu erzeugen. „Die Firma ist toll“, wertschätzt die leitende Bauingenieurin, Grit Hanke. Das gelte nicht nur für die Bauausführung an sich, sondern auch für die Materialbeschaffung. Sie habe sich rechtzeitig vor dem Start um bestimmte Baustoffe gekümmert, was sich jetzt angesichts der Materialknappheit bei etlichen Posten positiv auszahle.

Noch alles im Kosten- und Zeitrahmen

Die Preissteigerungen in der Branche werden womöglich trotzdem auch bei dieser Baustelle nicht ohne Konsequenzen bleiben. Daher habe die Firma bereits vorsorglich allgemeine Kostensteigerungen angekündigt. „Mit jetzigem Stand laufen die Kosten noch nicht aus dem Ruder“, sagt Baudezernentin von Busse. Wie sich das entwickle, bleibe offen. Die Baukosten für die Umgestaltung des Hanserings belaufen sich auf rund acht Millionen Euro, das Gros kommt aus Fördertöpfen.

Ziel ist es, das Prestigeprojekt im Januar 2023 abzuschließen. Die Zeit drängt, weil die Rückzahlung von EU-Fördermitteln droht, sollte der Bau nicht bis Mitte 2023 beim Land und Ende 2023 in Brüssel abgerechnet sein. Zurzeit geht die Verwaltung von einer planmäßigen Fertigstellung aus, vorausgesetzt, der kommende Winter spielt mit. In der vergangenen kalten Jahreszeit sei es witterungsbedingt nur zu kurzzeitigen Verzögerungen gekommen.

Von Petra Hase