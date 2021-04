Greifswald

Nur noch ein paar Reste stehen von dem 35 Meter hohen Speicher an der Marienstraße. Nach über zwei Wochen hat eine Hamburger Abrissfirma ihr Werk fast vollbracht. Das Berliner Petruswerk, Eigentümer des 1937 eingeweihten, mit Klinkern verkleideten Betonsilos, möchte auf dem Grundstück ein gleich hohes Wohngebäude mit Flachdach errichten.

Fest steht schon, dass es mehrere Erinnerungen an die Landmarke am Ryck geben wird. Privatleute bargen auf ihre Kosten am vorletzten Wochenende in zwei Tagen die Steine, aus denen der große Greif am Westgiebel 1937 gemauert worden war. Das Stadtwappen soll auf dem Gelände des Yachthafens – gut sichtbar für vorbeifahrende Schiffe und Fußgänger – einen neuen Platz finden. Wie der Organisator der Rettungsaktion, Frank Klaeske, informierte, befinden sich die Steine jetzt an dem Ort, wo der Greif neu gemauert werden soll. Es würden derzeit noch weitere Steine für die Mauer geborgen, auf der das Fabelwesen neu entsteht.

Der gerettete Greif wurde nach einem Entwurf von Hanns Schubert gemauert Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Speicherbänke“ und Steine mit Zertifikat

Bereits begonnen hat der Bau von Bänken unter Verwendung von beim Abriss geborgenen, gut erhaltenen Kiefernholzes des Dachstuhls, Nägeln und zur Bewehrung verwendeten Eisens. Die „Speicherbänke“ sollen verkauft werden. Klaeske geht davon aus, dass etwa zehn solche Sitzmöbel entstehen können. Schön wäre es, wenn eine nahe dem früheren Speicher aufgestellt werden könnte. „Das Greifswalder Stadtmarketing ist an uns herangetreten“, informiert Klaeske weiter. „Der Plan ist, Steine des Speichers mit Zertifikat zu verkaufen.“ Gewinne könnten dann zum Teil für Sponsoring verwendet werden.

Tafel könnte an den Speicher und seine Geschichte erinnern

Es gibt noch eine weitere Idee zur Erinnerung an den denkmalgeschützten Speicher, der nach fast 30 Jahren Leerstand so marode war, dass die Abrissgenehmigung erteilt wurde. Sohn und Enkel von Hanns Schubert, der den Entwurf für das Greifenwappen schuf, haben das Geschehen intensiv verfolgt.

Hanns Schuberts Enkel Andreas Schubert arbeitet beim Rostocker Amt für Stadtentwicklung. Er will auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit Partnern ein Konzept zum weiteren Umgang mit dem historischen Ort entwickeln und den Greifswalder Kommunalpolitikern zur Verfügung stellen.

Beim Abriss in der letzten Woche Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Damit könnte etwas von dem entstandenen Schaden geheilt werden“, sagt er. Denn Andreas Schubert kann im Grundsatz nicht nachvollziehen, dass die Greifswalder Denkmalbehörde dem Abriss des Speichers zugestimmt hatte.

In Rostock habe man beim Umgang mit der trotz Denkmalschutz 2018 abgerissenen „Heinkelwand“ gelernt. Diese 85 Meter lange Backsteinmauer begrenzte das Areal der einstigen Heinkel-Flugzeugwerke. Am Werftdreieck, dem Standort der Mauer, wurde letztlich mit EU-Mitteln eine Infotafel aufgestellt. Der Eigentümer des Grundstücks ließ noch eine Erinnerungsstele aufstellen.

Von Eckhard Oberdörfer