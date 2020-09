Greifswald

Es war ein lang gehegter Wunsch, der für Jaroslaw Lacroix endlich in Erfüllung gehen sollte. Beim Autohaus Greif in Greifswald entdeckte der Berliner übers Internet einen Audi S 5 Coupé. Die Ausstattung mit LED-Scheinwerfern, Schiebe-Dach, Sportsitzen, Bordcomputer sowie Einparkhilfe und Vollleder-Innenausstattung hätte kaum nobler sein können. Der Preis für den Gebrauchtwagen mit „repariertem Unfallschaden“, der gerade einmal knapp 7500 Kilometer runter hatte, klang nach einem echten Glücksgriff: 37 032 Euro sollte der Audi kosten.

Doch nun vermutet Jaroslaw Lacroix, dass er beinahe auf eine mögliche Betrugsmasche hereingefallen ist. Diese funktioniert grundsätzlich folgendermaßen: In den USA werden Autos, die nach einem Unfall einen Totalschaden aufweisen, nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Eigentlich um als Ersatzteilspender zu dienen, werden sie für einen günstigen Preis versteigert.

Anzeige

BKA : Verkäufer verschweigen oftmals Vorschäden solcher Autos

Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes handelt es sich bei den Interessenten solcher Versteigerungen häufig um Käufer aus Polen oder Litauen. Sie lassen die ersteigerten Autos dann in die EU importieren. „Anschließend erfolgt die Reparatur der Unfallfahrzeuge“, erklärt Nina Jürgens von der Pressestelle des BKA.

Weitere OZ+ Artikel

An sich ist das nicht verwerflich, allerdings komme es vor, dass die Reparatur nicht fachgerecht erfolgt oder sogar gestohlene Fahrzeugteile eingebaut werden, wie Jürgens weiter erklärt: „Mithilfe von Verkäufern in Deutschland werden die Fahrzeuge dann in Deutschland zum Verkauf angeboten. Oftmals werden dabei die Vorschäden bagatellisiert oder überhaupt nicht angegeben.“

Im Greifswalder Fall von Jaroslaw Lacroix sei ihm am Telefon vorab vom Autohaus Greif mitgeteilt worden sein, dass es sich um einen importierten Audi aus den USA handelt, der „einen kleinen Unfallschaden gehabt hätte, aber das es nichts Schlimmes gewesen ist. Angeblich mussten nur der Kotflügel und die Motorhaube sowie die vordere Stoßstange nachlackiert werden. Die Airbags waren laut Verkäufer nicht betroffen“, berichtet der Berufssoldat.

Fahrgestellnummer offenbarte erheblichen Frontschaden

Lacroix entschied sich, gemeinsam mit seinem Sohn für eine Probefahrt von Berlin nach Greifswald anzureisen. Dabei nahm er das Auto genauer unter die Lupe. Unter der Motorhaube, sagt er, sei ihm aufgefallen, dass die Silikonnähte unter den Federbeinaufnahmen unterschiedlich ausgesehen hätten. „Es sah nicht Original aus, sondern als ob an der Struktur gearbeitet wurde.“

Zur Sicherheit fotografierte er die 17-stellige Fahrgestellnummer des Autos ab, die ein Kraftfahrzeug identifizierbar macht. In den USA gibt es Datenbanken von Versicherern, in denen die Historie von amerikanischen Fahrzeugen angelegt ist. Sie enthalten neben registrierten Unfällen auch Bildmaterial. Die Informationen lassen sich kostenpflichtig abrufen. Das hat auch Lacroix mit dem Audi gemacht. „Zum Glück“, wie er sagt. Denn der Schock sei nach der Recherche groß gewesen. „Das Auto hatte keinen kleinen Unfall, sondern war komplett zerstört“, sagt der Audi-Fan.

Dekra verzeichnet Zunahme der Betrugsmasche

Lacroix selber bezweifelt, dass das Auto mit „sauberen Teilen“ wieder instand gesetzt wurde. „Allein das Armaturenbrett kostet sehr viel Geld. Auch die original Airbags sind extrem teuer. Ich weiß ja nicht, wie sehr der Motor nach dem Unfall beschädigt war.“ Seine Vermutung: Das Auto wurde irgendwo in Ost-Europa günstig wieder zusammengeflickt. Möglicherweise aber eben nicht fachgerecht. Ob er als Laie damit wirklich recht hat, bleibt offen.

Ohne bekannte Historie, sagt Mario Bartel, Niederlassungsleiter der Greifswalder Dekra, kann es durchaus gefährlich sein, ein solches importiertes Auto zu kaufen, „da man nicht ausschließen kann, dass bei der Unfallinstandsetzung gepfuscht oder gespart wurde. Möglicherweise werden dabei die Reparaturanleitungen und Reparaturausführungen des Fahrzeugherstellers nicht beachtet.“ Zudem ist fraglich, ob bei der Instandsetzung überhaupt Original-Teile verwendet werden. Bartel bestätigt, dass eine Zunahme dieser Betrugsmasche zu verzeichnen ist: „Meist handelt es sich dabei, um teure und hochwertige Fahrzeuge in der Anschaffung, vor dem Unfallzeitpunkt.“ Selbst ein Vollgutachten der Dekra, heiße nicht unbedingt, dass ein Fahrzeug bis in die Tiefe überprüft wird. Es sage lediglich aus, ob ein Auto für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen wird..

Laut Historie wurde der Audi S5 Coupé, den sich Lacroix angeschaut hat, für 11 000 Dollar versteigert. Nach seiner Recherche kontaktierte er den Greifswalder Anbieter und sendete alle Informationen zu der Historie samt Fotos mit. Das Autohaus Greif habe darauf allerdings nicht reagiert, sagt der Berufssoldat. Auch das Audi Zentrum Ingolstadt wollte sich laut Lacroix nicht zu dem Verdacht äußern.

Autohaus Greif dementiert

Doch trifft das Autohaus wirklich ein Vorwurf und was wusste der Kunde? Schon in der vorliegenden Internetanzeige hatte das Autohaus Greif „reparierter Unfallschaden“ angegeben. Über einen Anwalt lässt es auf OZ-Nachfrage mitteilten, dass es sich bei dem Wagen tatsächlich um einen importierten Audi aus den USA handelt, den man selber in Zahlung genommen habe. Man habe dessen Historie ebenfalls recherchiert. Dieser sei in der EU fachgerecht instandgesetzt und repariert worden.

Im Anschluss an die Reparatur sei von der Dekra ein Vollgutachten erstellt und das Fahrzeug für den Straßenverkehr in der EU zugelassen, wie es weiter heißt. Das Autohaus dementiert auch, dass man dem Käufer mitgeteilt habe, dass bei dem Wagen nur Kotflügel und Motorhaube nachlackiert wurden. Man habe auch mündlich darauf hingewiesen, dass es sich um ein Unfallfahrzeug mit einem Frontschaden handele. Alle Vorwürfe des Kunden seinen unbegründet, die OZ können sich gerne persönlich von dem einwandfreien Fahrzeug überzeugen.

Ein sogenanntes Vollgutachten, eine Einzelbetriebserlaubnis nach §21 StVZO, erklärt Mario Bartel von der Dekra, heißt nicht, dass ein Fahrzeug bis in die Tiefe überprüft wird und Unfallschäden herausgefunden werden. Es sagt aus, ob ein Auto nach den Vorgaben des Gesetzgebers verkehrs-und betriebsicher ist und für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen werden kann.

Airbags können nicht ohne Zerstörung überprüft werden

Welche Folgen es haben könnte, wenn ein Fahrzeug nach einem Unfall nicht ordnungsgemäß wieder instandgesetzt wird, zeigt sich am Beispiel eines Airbags. „Es kommt vor, dass Airbags nicht erneuert werden oder das Gesamtsystem nicht mit der richtigen Software bespielt wird“, erklärt Bartel. Bei einer Begutachtung sei es zudem nicht möglich, den Airbag zerstörungsfrei zu überprüfen. Der Rat des Dekra-Fachmannes lautet, die Prüfung eines solchen Autos nicht ohne Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr durchzuführen.

Jaroslaw Lacroix, der letzten Endes vom Kauf des Wagens Abstand nahm, hat die Suche nach seinem Traum-Auto noch nicht aufgegeben. Doch von einem guten Preis will er sich nicht mehr blenden lassen. Zudem will er gegen das Autohaus Greif eine Anzeige wegen Betrugsversuchs erstatten: „Man riskiert bewusst Leib und Leben von Menschen, um einen schnellen Taler zu verdienen.“ Das Autohaus teilt derweil mit, dass der Wagen weiterhin zum Verkauf stehe.

Von Christin Lachmann