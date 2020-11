Greifswald

Das geplante Bauvorhaben in der Stralsunder Straße 47 bewegt auch weiterhin die Greifswalder Politik. Monique Wölk ( SPD) hatte bei der Verwaltung angefragt, ob denn die mittlerweile drei Gutachten in die Bewertung des Bauprojektes eingehen würden. Diese Gutachten waren von Projektkritikern und dem Bauherren selbst in Auftrag gegeben worden und kommen zu grundverschiedenen Ergebnissen über die Zulässigkeit des Wohn- und Geschäfthauses.

Keine Chance für externe Stellungnahmen

„Ich kenne die Gutachten oder Stellungnahmen. Ich bewerte diese aus planungsrechtlicher Sicht aber nicht, sondern nur das, was als Antragsunterlagen eingereicht ist“, stellte Erik Wilde vom Bauamt klar. „Was noch links und rechts von irgendjemandem beauftragt wird, ist nicht unsere Sache.“ Auch die Bauaufsicht werde sich nicht für diese Gutachten interessieren, so Bauamtsleiter Thilo Kaiser. „Es wird das bewertet, was eingereicht ist.“

Anzeige

Wenn der Hauptausschuss nicht will, entscheidet das Land

Für das Bauprojekt ist ein sogenanntes „gemeindliches Einvernehmen“ erforderlich, was aufgrund der Investitionshöhe vom Hauptausschuss ausgesprochen wird. Sollte es planungsrechtlich keine Bedenken geben, wird es jedoch schwierig, das Projekt abzulehnen, denn erfüllt der Investor die Vorgaben, besteht theoretisch gesehen Baurecht. „Falls das Einvernehmen im Hauptausschuss nicht erteilt wird, würde die oberste Bauaufsichtsbehörde entscheiden“, so Kaiser. „Die ist das Ministerium.“

Lesen Sie auch

Von Anne Ziebarth