Greifswald: Ärger um Hortplätze für Kinder mit Behinderungen

Dieser Brief sorgte bei Kathleen Schmidt und Kathrin Maaß für Fassungslosigkeit. Die beiden Mütter aus Greifswald sollen ihre kompletten Vermögens- und Einkommensverhältnisse offenlegen, damit ihre neun und zehn Jahre alten Kinder, die mit dem Downsyndrom zur Welt gekommen sind, weiterhin einen kostenfreien Hortplatz mit Integrationshelfer in Anspruch nehmen können. So fordert es das Sozialamt Vorpommern-Greifswald.

Denn seit dem neuen Schuljahr sind Eltern von Kindern mit Behinderungen im Kreis dazu verpflichtet, neben dem Einkommen auch Grundstückswerte, Lebensversicherungen oder private Altersvorsorgen darzulegen. Und nicht nur das: Wenn sie zu viel verdienen, sollen sich die Eltern finanziell an dem Hortplatz beteiligen.

Integrationshelfer für Eltern enorm wichtig

Ein Unding, finden die beiden Mütter. „Wir wollen gleiches Recht für alle. Denn am Ende ist das mehr als diskriminierend. Menschen, die auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, sollen natürlich unterstützt werden. Dass jetzt aber die arbeitenden Eltern möglicherweise zahlen müssen, ist eine Unverschämtheit“, sagt Kathrin Maaß.

„Ich hatte vorher nie so einen Antrag bekommen, in dem man neben dem Einkommen sämtliche anderen Werte angeben muss. Die Frage wäre auch, ob wir dann theoretisch alles verkaufen oder auflösen müssen, um den Hortplatz zu bezahlen“, fügt Kathleen Schmidt an.

Nicht nur für die beiden Mütter, sondern auch für alle anderen Eltern von Kindern mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sind die Integrationshelfer im Hort immens wichtig. Denn sie begleiten und unterstützen die Kinder, die selbst bei den kleinsten alltäglichen Dingen während des gesamten Hortaufenthaltes auf Hilfe angewiesen sind.

„Der Hort ist ganz klar eine Bildungseinrichtung“

Die Krux an dem gesamten Sachverhalt? Das Sozialamt entscheidet für jeden einzelnen Fall, ob es sich um einen Hortplatz mit Bildungsteilhabe oder um einen Hortplatz mit sozialer Teilhabe handelt. Trifft Letzteres zu, könnte der Kreis die Hand aufhalten und die Eltern zur Kasse bitten.

„Es wird einfach behauptet, dass unsere Kinder dort zum Zeitvertreib oder zum Spielen sind. Das stimmt aber nicht. Für unsere Kinder ist Bildung natürlich etwas anderes als das Einmaleins. Für alle anderen Kinder gilt der Hortplatz als Bildungsort, nur bei den geistig behinderten soll das nicht zutreffen“, sagt Kathrin Maaß.

Ähnliches ist auch von Benjamin Skladny, Schulleiter der inklusiven Martinschule zu hören. Zur Schule gehört auch ein Hort mit Integrationshelfern. „Der Hort ist ganz klar eine Bildungseinrichtung. Gerade für Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistiger Entwicklung ist dieses Ganztagsangebot wichtig. Sie haben im Hort die Möglichkeit, das, was am Vormittag geübt wurde, weiter zu festigen. Es ist sehr ärgerlich, wenn das nicht erkannt wird.“

„Vor einigen Jahren verlangte das Amt ähnliche Offenlegungen. Da kam es zu Protesten der Eltern“, sagt Benjamin Skladny, Schulleiter der Martinschule. Quelle: privat

Führt Personalwechsel zur Antragsflut?

Die derzeitige Situation sei für die Eltern nicht hinnehmbar, sagt Skladny. Gemeinsam mit einigen von ihnen und der Hortleitung hat die Martinschule nun eine Arbeitsgruppe gegründet. „Wir haben vom ersten Schultag an Integrationshelfer im Hort vorgehalten, weil wir die Kinder sonst hätten gar nicht betreuen können. Aber für einige bekommen wir immer noch kein Geld. Wir können kein Geld vorschießen, ohne zu wissen, ob wir nur einen Teil davon wiederbekommen.“

Doch woher kommt die plötzliche Aufforderung durch das Sozialamt? „Es hat sich einiges in der Sozialgesetzgebung verändert. Dazu gehört auch die Bereitstellung der Integrationshilfe. Das gesamte Antragsverfahren ist umfangreicher geworden“, erklärt der Schulleiter. Jedoch vermuten er und die beiden Mütter noch einen anderen Grund für die Antragsflut – nämlich einen Personalwechsel beim Sozialamt.

„Vor einigen Jahren verlangte das Amt ähnliche Offenlegungen. Da kam es zu Protesten der Eltern. Das Sozialamt hat dann die Anträge für die Kinder, die einen Integrationshelfer benötigten, durchgewunken und genehmigt. Jetzt, wo eine neue Sachbearbeiterin im Amt ist, leben diese Anträge wieder neu auf“, sagt Skladny, der bereits versuchte Kontakt mit dem Sozialamt aufzunehmen.

Mütter wollen Antrag nicht ausfüllen

Kathleen Schmidt und Kathrin Maaß wendeten sich ebenfalls an die Kreisverwaltung. Doch auch nach einem persönlichen Gespräch mit dem Amtsleiter des Rechtamtes wäre nichts anderes als das Gefühl der Ernüchterung übrig geblieben. Die beiden Mütter zählen zu den Eltern, deren Hortplätze erst einmal vorläufig bis Ende Dezember genehmigt wurden, da sie die Anträge erst kurz vor dem neuen Schulbeginn erhalten haben.

Doch diese, sagen beide, wollen sie aus Prinzip nicht ausfüllen. „Wir wissen, dass unsere Kinder dann möglicherweise nicht mehr in den Hort gehen können. Das wäre für uns natürlich nicht einfach. Aber es geht hier um Gerechtigkeit. Denn wir wollen, dass unsere Kinder mit Kindern ohne Handicap gleichgestellt werden“, sagt Kathleen Schmidt.

