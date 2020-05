Greifswald

Mit einer Pfingstausfahrt demonstrierten Anhänger der Alternative für Deutschland am Sonnabend für die Grundrechte der Bundesbürger. Initiiert vom Kreisverband Vorpommern-Greifswald versammelten sich am südlichen Stadtrand von Greifswald etwa 50 Teilnehmer mit Motorrädern, Quads und Autos unter dem Motto „Freiheit statt Verbote! Lockdown sofort beenden! Kein Fahrverbot für Biker an Sonn- und Feiertagen!“ Hintergrund ist das vom Bundesrat angestrebte Sonntags- und Feiertagsfahrverbot für Motorräder.

Zwischenstopps in Lubmin und Wolgast

Der von der Polizei begleitete, etwa 40 Fahrzeuge zählende Konvoi startete kurz nach 11 Uhr an der Herrenhufenstraße. Von dort ging es durch die Hansestadt und weiter über Kemnitz nach Lubmin, wo es am alten Bahnhof eine erste Kundgebung gab. Gastredner war dort AfD-Bundestagsmitglied Landessprecher Leif-Erik Holm. Er nahm am Fahrzeugcorso gemeinsam mit dem AfD-Kreisverbandsvorsitzenden Jens Schulze-Wiehenbrauk in einem Can-am Maverick teil. Von Lubmin führte die Ausfahrt dann nach Wolgast, wo ein zweiter Zwischenstopp Am Kai stattfand, bevor es zurück nach Greifswald ging, wo eine kurze Abschlusskundgebung auf der Europakreuzung stattfand. Auch hier kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Platz blieb für andere Fahrzeugführer etwa eine Viertelstunde gesperrt. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte die gesamte Ausfahrt inklusive Versammlungen genehmigt.

Anzeige

Laut AfD-Mitglied Norbert Kühl aus Weitenhagen, der als stellvertretender Versammlungsleiter agierte, kam es während der mehrstündigen Veranstaltung zu keinerlei Zwischenfällen. Er zollte der Polizei Dank für die gute Begleitung.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Die AfD in MV zerlegt sich selbst: Fällt nun Parteichef Holm?

Von Petra Hase