Greifswald

Am 17. Mai 1990 wurde Homosexualität als Krankheit aus dem Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation gestrichen. Seit 2005 wird an diesem Datum der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie begangen. Mit diesem Tag soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass alle Menschen gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei ihre sexuelle Orientierung leben können.

Für diese Ziele engagiert sich auch die Stadt Greifswald. Das Aktionsbündnis queer, QUBE – Queere Bildungs- und Antidiskriminierungsarbeit in MV und die Stadtverwaltung laden gemeinsam mit lokalen Kooperationspartnern vom 17. Mai bis 30. Juni 2021 zu Aktionswochen für queere Vielfalt ein. Geplant sind Vorträge, Workshops, Filme und Vernetzungsmöglichkeiten.

Oberbürgermeister Stefan Fassbinder ist Schirmherr

An den Aktionswochen beteiligen sich unter anderem die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Greifswald, der Filmclub Casablanca und verschiedene Initiativen aus der Stralsunder Straße (Straze) mit eigenen Veranstaltungen. „Wir wollen die Menschen in Greifswald auf den 17. Mai aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Claudia Kowalzyck.

Zum Auftakt findet am 17. Mai um 18 Uhr eine Kundgebung auf dem Marktplatz statt. Um 19 Uhr ist am Theater eine Lichtinstallation in Regenbogenfarben zu sehen. Auch Oberbürgermeister Stefan Fassbinder wird bei dieser Veranstaltung sprechen. Er hat für die „Tage der Akzeptanz“ die Schirmherrschaft übernommen.

Der Oberbürgermeister ist der festen Überzeugung, dass in Greifswald kein Platz für Intoleranz und Diskriminierung ist: „Man darf einem Menschen im Rahmen unserer Werte seine Weltanschauung nicht vorschreiben, nicht die Religion, die er ausübt, nicht das Leben, das er lebt, und nicht seine sexuelle Orientierung.“

Veranstaltungen im Überblick

Kundgebungen: 17. Mai um 18 Uhr Kundgebung auf dem Marktplatz, 19 Uhr am Greifenbrunnen vor der Stadthalle mit dem Aktionsbündnis Queer in Greifswald

Digitale Filmvorführungen: 17. Mai um 20 Uhr „Als wir tanzten“, 18. Mai um 18 Uhr „Queer gel(i)ebt – Eine Filmreihe zum Thema LSBTIQ“ (Anmeldung per E-Mail an gsb@greifswald.de), 28. Juni „Unsound“ digital oder im Saal der Straze

Workshop: 29. Mai um 12 Uhr „Kreativ-Ausprobier-Raum für trans*, inter*, nichtbinäre Personen“ im Garten der Straze

Austausch: 18. Juni um 16.30 Uhr Kaffee und Kuchen beim „TIN-Tratsch für trans*, inter*, nichtbinäre Personen“

Weitere Informationen sowie Anmeldung unter: www.bildung-qube.de und www.queer-hgw.de

Von OZ