Greifswald

Eigentlich sollte der Abriss bereits Ende vorigen Jahres über die Bühne gegangen sein. Doch Verzögerungen bei großen Bauvorhaben sind nichts Neues: Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) macht in Schönwalde II Platz für eine neue Wohnbebauung. In diesen Tagen weicht der gewaltige 100-Meter-Riegel Ernst-Thälmann-Ring 44-47. Die Abrissarbeiten sollen laut Geschäftsführer Klaus-Peter Adomeit im November beendet werden.

„Hierbei kommt eine neue Technologie zum Einsatz, die es ermöglicht, die Platten etagenweise zurückzunehmen, praktisch so, wie der Bau einst entstanden ist“, erklärt er. Spätestens im neuen Jahr soll sich dann das Neubauvorhaben auf dem Areal anschließen.

Die WVG will zunächst eine Tiefgarage errichten lassen, worauf dann zwei Sechsgeschosser mit jeweils 37 Wohnungen in die Höhe wachsen sollen. Der Bauantrag befinde sich derzeit beim Landesförderinstitut in der Prüfung, denn eines der beiden Häuser fällt in die Kategorie sozialer Wohnungsbau, soll finanziell vom Land unterstützt werden. Damit können dort nur Mieter einziehen, die einen Wohnberechtigungsschein vorlegen können.

Von Petra Hase