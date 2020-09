Greifswald

Nach der Entführung seiner ehemaligen Lebenspartnerin hat der Angeklagte im Prozess in Greifswald seine Tat am Mittwoch gestanden. „Das Ganze war eine Kurzschlusshandlung, ich war mit der Situation völlig überfordert“, so der 48-Jährige. Im März hatte der Angeklagte die 45-Jährige in Korswandt ( Vorpommern-Greifswald) in den Kofferraum seines Autos gesperrt und war mit ihr in einen Wald in Richtung Polen gefahren.

Zeugen hatten die Tat beobachtet und informierten daraufhin die Polizei. Ein Großeinsatz lief an. Die Frau konnte die Heckscheibe des Kombis einschlagen, wurde jedoch von dem Täter an der Flucht gehindert. Er ließ die Frau eingeschlossen in dem Fahrzeug zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort, als er den Polizeihubschrauber hörte.

Die Beamten konnten die Frau befreien, der Täter wurde schließlich in Polen gefasst. Das Opfer wird am Nachmittag gehört werden – unter Ausschuss der Öffentlichkeit und des Angeklagten.

