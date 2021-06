Greifswald

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: 31 Kinder sind in der Zeit vom 12. bis 20. Juni auf die Welt gekommen. Die frisch gebackenen Mütter und Väter konnten sich über ihren Nachwuchs freuen. Die Babys wurden in der Uni-Frauenklinik von Greifswald und der Ameos Klinik in Anklam geboren und werden das Familienleben nun ganz sicher bereichern.

Die Universitätsklinik Greifswald meldet für diesen Zeitraum 21 Kinder. Die meisten Babys, 13 an der Zahl, waren Jungs. Acht Mädchen wurden dort geboren.

Zehn Babys in der Ameos Klinik Anklam geboren

An der Ameos Klinik Anklam wurden zehn Kinder geboren. Den Anfang machte Hardy Uwe Behnke aus Anklam am Samstag, den 12. Juni um 6.40 Uhr das Licht der Welt erblickte. Er wog 3480 Gramm und war 49 Zentimeter groß.

Einige Stunden später gab die kleine Celine Kerstin Arndt aus Galenbeck ihren ersten Schrei ab. Sie wurde um 11.04 Uhr mit einem Gewicht von 2480 Gramm und einer Größe von 47 Zentimetern geboren. Sie ist damit die kleinste und leichteste Neugeborene der vergangenen Woche in Anklam.

Am selben Abend ist auch Zoey Schulz auf die Welt gekommen. Sie erfreute ihre Eltern um 20.47 Uhr und brachte 3110 Gramm au die Waage bei einer Größe von 49 Zentimetern. Zu Hause ist sie jetzt in Ueckermünde.

Am Sonntag, den 13. Juni hat Erwin Beier um 5.48 Uhr seine Eltern mit seiner Geburt erfreut. Der 3900 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Nachwuchs nennt jetzt Friedland seine Heimat.

Erst zwei Tage später kam in der Ameos Klinik ein weiterer Junge zur Welt. Mitten in der Nacht begrüßte Ludwig Stüwer seine Eltern um 2.01 Uhr seine Eltern. Mit 4890 Gramm und 58 Zentimetern ist er in diesem Zeitraum das größte und schwerste Baby. Jetzt wohnt er in Stolpe auf Usedom.

Außerdem haben auch Merle Süß, Tamme Wilhelm, Emiliea Susanne Brose, Hedi Rades und Leri Schwalm in der vergangenen Woche das Licht der Welt erblickt. Alle Babys aus der Klinik in Anklam zeigen wir in einer Bildergalerie.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

