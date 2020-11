Anklam/Greifswald

In der Woche vom 16. bis 22. November wurden im Kreißsaal der Ameos-Klinik Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) acht Babys geboren. Vier Jungen und vier Mädchen erblickten das Licht der Welt. Zwei Mütter kamen aus Anklam. Die anderen Familien leben in Ferdinandshof, Wietstock, Ducherow, Ueckermünde, Sarnow und Torgelow (alle Orte in Vorpommern-Greifswald). Das schwerste Baby wog 4270 Gramm und das leichteste Baby 3190 Gramm. Hier stellen wir Ihnen den Nachwuchs kurz vor.

Ricardo Finley Meyer ist am 16. November geboren worden. Er kam um 5.40 Uhr zur Welt. Der Junge wog 3240 Gramm (g) und war 51 Zentimeter (cm) groß. Ricardo Finley wächst in Ferdinandshof auf.

Einen Tag später stellte sich Hanni Kwasigroch ein. Um 13.09 Uhr war die Kleine da. Sie wog 3620 g und maß 52 cm. Hanni ist im Ortsteil Wietstock der Gemeinde Altwigshagen zu Hause.

Am 18. November darf künftig Jodi-Joleen Lorenz ihren Geburtstag feiern. Das Mädchen gab um 9.06 Uhr ihren ersten Schrei von sich. Sie brachte 3720 g auf die Waage und war 52 cm groß. Daheim ist die Kleine in Ducherow.

Hier wächst auch Tyalor-Phoenix Thiede auf. Der Junge wurde am 19. November um 18.26 Uhr in Anklam auf Erden begrüßt (3840 g, 53,5 cm).

Vorpommern-Greifswald hat 22 neue Einwohner

Der jüngste Einwohner von Ueckermünde heißt Lio Valentin Winkler. Der Junge wurde am 18. November um 17.40 Uhr in Anklam geboren. Für ihn notierten die Hebammen ein Gewicht von 3470 g und eine Größe von 54 cm.

In Sarnow freut man sich über die Geburt von Freja Frida Manske. Um 21.40 Uhr war das Mädchen da, mit einem Gewicht von 4270 g und einer Länge von 55 cm.

Anklam ist nicht nur der Geburts-, sondern auch der Wohnort von Dean Hardy Schnaack. Der Junge kam am 19. November um 8.51 Uhr auf die Welt (3190 g, 50 cm).

Das letzte Kind, das am Montag aus Anklam gemeldet wurde, heißt Emilia Charlotte Walter. Das Mädchen wurde am 20. November um 7 Uhr geboren. Es wog 3570 g und maß 50 cm. Zu Hause ist Emilia Charlotte nun in Torgelow.

Zum Ende der Vorwoche hatte die Anklamer Klinik noch zwei Geburten zu verzeichnen – zwei Jungen. Beide wurden am 14. November geboren. Der Ahlbecker Hans Johann Matteo Räsch war um 2.08 Uhr da (3900 g, 53 cm). Emil Pommerenke aus Anklam folgte um 6.13 Uhr mit 2780 g und 48 cm.

Zwillingspärchen in Greifswald geboren

Die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald meldete am Montag für die vergangene Woche 22 Geburten – 14 Mädchen und acht Jungen. Das Besondere: Am Mittwoch wurde ein Zwillingspaar geboren. Leider können wir Ihnen aus Greifswald zurzeit keine Babys im Bild vorstellen. Die Uniklinik bittet dafür um Verständnis. Wegen des Corona-Infektionsrisikos habe die Klinik die Besucherregeln verschärft. Dazu gehöre auch, dass Fotografen derzeit nicht das Haus betreten dürfen.

Von Detlef Lübcke