Der erste Schrei des Lebens: Den gaben in der Woche vom 18. bis 24. Januar in der Universitätsklinik Greifswald 19 Babys von sich, darunter ein Zwillingspärchen. In Anklam trugen sich fünf Mädchen und Jungen ins Buch der Geburten der Ameos-Klinik ein.