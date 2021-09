Greifswald: Anschwärzerportal oder seriöse Antikorruptionsplattform?

Greifswald

Kommunalpolitiker in Greifswald wollen künftig auf mehr Transparenz setzen und Korruption mit allen Mitteln begegnen. Dazu verabschiedete die Bürgerschaft während ihrer jüngsten Sitzung gleich vier Beschlussanträge der SPD-Fraktion, die mit den Stimmen des rot-grünen Bündnisses nach heftigem Schlagabtausch eine knappe Mehrheit erzielten.

„Transparenz ist die Geschäftsgrundlage unseres Handelns, nur dann können unsere Beschlüsse auf die Akzeptanz der Bürger hoffen“, begründete SPD-Fraktionschef Andreas Kerath vorab. Seine weitere Argumentation indes führte zu lautstarkem Protest, Gegner der Anträge befürchten eine neue Ära des Denunziantentums. „Was Sie wollen, ist ein Anschwärzerportal, das nur zu Misstrauen führt“, wetterte Gerd-Martin Rappen von der CDU.

Worum es konkret geht? Die Stadtverwaltung soll bis Anfang 2022 ein Konzept vorlegen, wie sie unter Beachtung der Datenschutzregeln und höchster IT-Sicherheitsstandards ein „digitales Hinweisgebersystem“ installieren kann. Damit soll es künftig jedem möglich sein, anonym Korruptionsvorfälle zu melden. Die SPD begründet ihren Vorstoß mit der im Dezember 2019 von der EU verabschiedeten Whistleblowing-Richtlinie, die Mitgliedsstaaten auffordert, die Vorgaben in eigene Gesetze zu gießen.

Transparenzsatzung und Sponsoringrichtlinie

Neben dieser Internetplattform soll zweitens eine Transparenzsatzung erarbeitet werden. Auf dieser Basis sollen sukzessiv alle relevanten städtischen Daten inklusive Verträge und Gutachten der Stadt online gestellt werden. In einem dritten Punkt wird eine Sponsoringrichtlinie für städtische Gesellschaften – wie etwa die Stadtwerke und die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft – gefordert.

Auch hier gehe es um transparentes Handeln und das Vermeiden einer möglichen Einflussnahme auf öffentliche Aufgaben. Und viertens ist die Stadtverwaltung aufgefordert, einen Verhaltenskodex zu erarbeiten, den Bürgerschaftsmitglieder künftig als Selbstverpflichtung unterzeichnen und achten.

Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, nannte SPD-Mann Kerath beispielhaft die mangelnde Transparenz „beim Zustandekommen der Baugenehmigung für die Stralsunder Straße“. Dort schwelte über Monate ein heftiger Streit zwischen Investoren und Anwohnern über ein geplantes Neubauprojekt, das auch die Bürgerschaft über lange Zeit beschäftigte. Zudem erinnerte der Fraktionschef ohne Namensnennung an „Bundestagsmitglieder, die ihre drei, vier Stellungen ausnutzten, um noch mal richtig in die Kasse zu greifen und sich zu bereichern.“

Das Fass zum Überlaufen brachte er jedoch mit seiner Andeutung, dass es auch bei „Handwerksmeistern und Kammerpräsidenten“ offenbar fragwürdiges Verhalten gebe. Hintergrund sind Medienberichte, wonach CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Hochschild, zugleich Präsident der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, im Zuge seines 30. Firmenjubiläums Privates mit Dienstlichem vermengt haben soll. Demnach habe ein Hinweisgeber beim Wirtschaftsministerium Anzeige erstattet, wobei im Bericht auch unlautere Mittel anklingen. Die Tatsachen – unklar. Letztlich ging es um die Frage, ob für die Feier Kammergelder flossen.

„Das ist Rufmord in Reinkultur“

„Das ist Denunziantentum in Vollendung, Rufmord in Reinkultur“, wetterte der angegriffene Hochschild stark emotionalisiert und versicherte, sämtliche Kosten im Zusammenhang mit seinem Jubiläum allein getragen zu haben. „Genau wegen solcher falschen Anschuldigungen lehnen wir diese Vorschläge ab“, sagte er.

Schützenhilfe erhielt die CDU dabei von der Fraktion FDP/KfV/Bürgerliste. Der Liberale David Wulff zitierte aus dem Strafgesetzbuch, wonach die Veröffentlichung falscher Verdächtigungen gegen Amtsträger bei Behörden in der Bundesrepublik einen Straftatbestand darstellen. Falsche Vorwürfe führten nur zur weiteren gesellschaftlichen Spaltung, gab Wulff zu bedenken.

„Wir beklagen seit Jahren das Auseinanderdriften unserer Gesellschaft, eine Polarisierung. Aber genau solche Maßnahmen tragen dazu bei, dass das Misstrauen in dieser Gesellschaft immer stärker wird“, argumentierte er gegen die Anträge der SPD. Auch Ulf Burmeister (Bürgerliste) konnte der Idee des „anonym Hinweise geben“ nichts abgewinnen. Als einer, „der in der DDR groß geworden ist, kommen mir da gewisse Erinnerungen“, spielte er auf die Tätigkeit der Staatssicherheit ab. Bis zu Anschwärzungen sei der Weg nicht weit: „Das verträgt sich nicht mit unserer Gesellschaft.“

Polizei nimmt anonyme Hinweise entgegen

Die Mehrheit im Parlament sah das anders, auch wenn Jörg König von Bündnis 90/Die Grünen die vier Beschlussvorlagen gern noch einmal in den Fachausschüssen gesehen hätte: „Es geht um interne Spielregeln, darum, wie wir miteinander umgehen“, sagte er und forderte eine weitere Diskussion. Im Übrigen sei es heute schon möglich, der Polizei in Verdachtsfällen anonyme Hinweise zu geben. Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger sprach sich gegen einen Rückverweis in die Fachgremien aus, da die von der Verwaltung nun zu erarbeitenden Satzungen und Richtlinien sowieso noch einmal der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorgelegt werden müssen. Als Ziel wurde die erste Gremiumsrunde im kommenden Jahr festgeschrieben.

Von Petra Hase