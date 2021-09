Greifswald

Nach Angaben der Polizei hat ein Anwohner in Greifswald in der Nacht zu Mittwoch zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er sperrte die beiden Diebe in einen Kellerraum und alarmierte daraufhin die Polizei.

Gegen 3.45 Uhr hörte ein Bewohner Geräusche aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Damit die Einbrecher nicht fliehen konnten, verschloss er die Tür, bevor er die Polizei rief.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die beiden Diebe mittels Bolzenschneider und Stemmeisen Zutritt in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses und brachen dort gewaltsam in einzelne Kellerabteile der Anwohner ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Diebe sind der Polizei bereits bekannt

Vor Ort konnten die Beamten die beiden Verbrecher festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Dabei handelt es sich unter anderem um alkoholische Getränke, Schlittschuhe und Angelzubehör, im Wert circa 200 Euro.

Derzeit wird der Haftantrag für die beiden bereits polizeibekannten Diebe durch die Staatsanwaltschaft geprüft. Des Weiteren wird untersucht, ob sie auch für weitere Einbrüche in Greifswald verantwortlich sind.

Von Kira Schmidt