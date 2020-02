Greifswald: Anwohner von Eldena kämpfen um ihr Biotop

Greifswald

Eldena gilt als eines der beliebtesten Wohnviertel der Hansestadt, kleine, fast dörfliche Strukturen und eine Menge Grün. Doch die Anwohner des Franz-Wehrstedt-Weges und umliegender Straßen sehen die Idylle in Gefahr.

Grund für den seit Monaten schwelenden Unmut ist der geplante Bau von zwölf Ein- und Zweifamilienhäusern sowie vier Geschosswohnungsbauten für bis zu 20 Wohneinheiten. Große Teile des Geländes gehören dem Greifswalder Bauunternehmer Frank Ziemer, der auf den zum Teil jahrzehntelang brachliegenden Flächen nun endlich loslegen will.

Viele Einwendungen der Anwohner zum Bebauungsplan

Sowohl den Mitgliedern der Eigentümergemeinschaft eines Häuserblocks im Franz-Wehrstedt-Weg als auch anderen Anwohnern schmeckt das gar nicht. „Wir wollen dieses Bauvorhaben nicht“, bringt Anwohner Richard Kasch die Stimmung auf den Punkt. „Es ist so viel ungeregelt im B-Plan. Wir haben Angst, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt werden.“

Bis zum 20. Januar lag der B-Plan 111 öffentlich aus, in dieser Zeit konnten sowohl Anwohner als auch Vereine oder Verbände ihre schriftlichen Eingaben machen, also Kritik anbringen. Nicht weniger als 14 Einwände sind in einem einzigen Schreiben der Anwohner zusammengefasst, die Gesamtzahl dürfte weit höher sein. „Wir haben Handzettel verteilt und über die Konsequenzen und Fristen informiert“, berichtet Angelika Michaelis von der Eigentümergesellschaft. „Insgesamt schätzen wir die Zahl der daraus resultierenden Eingaben auf rund 50.“

Zustimmung in der OTV

Der Investor Frank Ziemer findet es schade, dass sich nur die Gegner seines Projektes Gehör verschaffen. Er hält an seinen Plänen fest. „Ich kann die Anwohner ja zum Teil verstehen. Aber das ist ein städtisches Wohngebiet. Und es gibt genug Menschen, die in die Wohnungen einziehen wollen und sich sehr über das Projekt freuen.“

Die Ortsteilvertretung Eldena, in der der B-Plan im Herbst vorgestellt wurde, habe übrigens einstimmiges Einvernehmen gezeigt. „Das Gelände ist, so wie es ist, eine Missfläche“, meint er. „Durch die Baumaßnahmen wird die Fläche aufgewertet. Die umliegenden Wohnungen übrigens auch.“

Zufluchtsort für Tiere ist entstanden

Die Liste der Kritikpunkte der Anwohner ist lang. Ging es in der Vergangenheit vor allem um den Wegfall von Garagen und eine nach B-Plan nötige Verbreiterung der Stichstraße zum Baugrundstück (Infokasten), rückt jetzt ein anderes Thema in den Vordergrund.

Ein Teil der geplanten Häuser soll auf dem Gelände der 2005 geschlossenen Kita „Gänseblümchen“ entstehen, hier hat sich allerdings die Natur mittlerweile das Terrain zurückerobert. „Auf dem Gelände des abgebrannten Kindergartens ist ein richtiges Biotop entstanden, ein Zufluchtsort für Tiere“, beschreibt Julia Sudowe, die es liebt, von ihrer Wohnung aus die Vögel zu beobachten. „Grünfinken, verschiedene Meisenarten, aber auch Spechte und Amseln. Es gibt unendlich viele Vögel hier.“

Kritik: Begehung zu lange her

Das dem B-Plan angefügte artenschutzrechtliche Gutachten sieht keinen Anlass zur Sorge, was die Vogelwelt angeht. Im Bezug auf „Gehölzfreibrüter“ heißt es „Verluste von Vogelrevieren bzw. -brutplätzen sind im Zuge von Rodungen im Gehölzbestand zu erwarten. Der Verlust ist im Verhältnis zu den verbleibenden Quartieren in den übrigen Gehölzbeständen im Plangebiet und dessen Umgebung jedoch quantitativ zu vernachlässigen (…)“.

Angelika Michaelis von der Eigentümergemeinschaft des Wohnblocks im Franz-Wehrstedt-Weg kann das nicht verstehen. „Die letzte Begehung hat laut des Gutachtens im Jahr 2012 stattgefunden“, echauffiert sie sich. „In acht Jahren verändert sich doch die Natur, es sieht doch jetzt ganz anders aus.“

Naturschutzbehörde gibt ihr Okay

Hier gibt die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises eine Erklärung. Auch hier lag die Planung zur Eingabe vor. „Die Fläche wurde Anfang Januar von uns besichtigt, auch der artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde geprüft“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Die Begehung 2014 wäre als ausreichend einzustufen. „Grundsätzlich gelten Kartierungen fünf Jahre und können auch weiterhin anerkannt werden, wenn die Biotopstruktur sich nicht wesentlich nach diesen fünf Jahren verändert hat“, so Froitzheim. „Es ist nicht davon auszugehen, dass die Veränderungen der Artzusammensetzung der hier zu prüfenden Arten, sich in den letzten Jahren seit der Kartierung wesentlich verändert hat.“

Auch dem Schutzbedürfnis von Fledermäusen und Gebüsch- und Gebäudebrüter sei Rechnung getragen worden. Gehölzschnitt dürfe aus Rücksicht auf Brutvögel nur zwischen Oktober und März erfolgen. Nicht für alle gefällten Bäume sind Nachpflanzungen angedacht – hier erfolgt eine Ausgleichszahlung.

Kein Wald per Definition

„Wir haben einen Antrag beim Forstamt gestellt, um das Gebiet als Wald oder waldähnliche Fläche ausweisen zu lassen“, sagt Angelika Michaelis. Dann wären andere Kriterien für die Fläche wirksam .„Vor allem ist uns wichtig, dass das Ergebnis abgewartet wird und jetzt nicht noch schnell vollendete Tatsachen geschaffen werden.“ Denn die Zeit drängt.

Um Konflikte mit brütenden Vögeln zu vermeiden, dürfen Bäume und Büsche nur zwischen 1. Oktober und 1. März gerodet werden. „Wir haben Angst, dass jetzt die Baumaschinen anrollen, noch bevor unsere Einwände geprüft wurden.“

Im Forstamt schüttelt man den Kopf. „Ich finde es gut, wenn sich Einwohner um die Natur sorgen, manchmal wird ja bei einer Planung auch etwas übersehen“, sagt Forstamtsleiter Torsten Hackert. „Wir haben uns das Gelände angesehen und festgestellt, dass die Kriterien für Wald nicht zutreffen. Der Bewuchs muss eine bestimmte Dichte aufweisen und sich außerdem aus Waldgehölzen zusammensetzen. In fünf Jahren wäre es bestimmt so weit gewesen.“

Die Ängste, dass das Wäldchen gerodet werden soll, erweisen sich als berechtigt. „Ich will mit der Baufeldbereinigung noch vor März beginnen“, sagt Investor Frank Ziemer. „Regelkonform in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde, versteht sich.“

