Greifswald

Eine App für Kinder und Jugendliche in Greifswald, die schnell Informationen teilt, Spaß macht, weil es Punkte gibt und datensicher ist: Das versprechen sich die Initiatoren von „Placem – Die Mitrede-App“ in der Hansestadt. Die kostenlose Anwendung ist ab sofort verfügbar und soll Kinder und Jugendliche stärker in demokratische Prozesse einbinden.

„Das ist ein neues Konzept, mit dem ein breiteres Spektrum an Interessierten angesprochen wird und man auf Themen aufmerksam machen kann“, sagt Julian Döhler. Der 16-Jährige ist Vorsitzender des Greifswalder Kinder- und Jugendbeirates (Kijubei) und hat die App bereits installiert.

Administratoren erstellen darin „Places“ – wörtlich übersetzt Plätze, handelt es sich um Auftritte von Vereinen, Initiativen oder anderen Akteuren. Sie teilen dort kommende Veranstaltungen wie Filmabende, erstellen Umfragen, nehmen Ideen an.

Das ist der Code für "Greifswald - Deine Stadt" bei „Placem“. Quelle: Christopher Gottschalk

Kein Spam, keine Beleidigungen

Im Gegensatz zu Nachrichtendiensten wie Signal oder Whatsapp werden keine Nachrichten ausgetauscht, Nutzer reagieren mit einem Klick auf die Beiträge oder reichen ihre Ideen ein. Der Administrator schlüpft in die Rolle des Moderators und veröffentlicht Beiträge erst nach Überprüfung in einem „Place“.

„Das hat den Vorteil, Spam, beleidigende Kommentare oder Hate Speech von Anfang an zu unterbinden“, lobt Julian Döhler das Konzept. Entwicklungen, die auf anderen Plattformen unangenehm sein könnten, weil es bei vielen Themen auch unangebrachten Widerspruch geben würde, wenn eine breite Masse reagiere. Döhler hofft, über Mund-zu-Mund-Werbung und gezielte Werbeaktionen die App unter Kindern und Jugendlichen schnell zu verbreiten.

Anmelden könne man sich ohne Handynummer oder E-Mail-Adresse, ein Spitzname genügt, erklärt dazu Tino Nicolai vom Greifswalder Stadtjugendring. Wer an einem bestimmten Kanal teilnehmen möchte, muss dafür einen QR-Code scannen. Dass die Anwendung mit spielerischen Elementen arbeitet, könne die Akzeptanz und Nutzung erhöhen, so Nicolai.

Unter dem Stichwort „Gamification“ werden Punktesysteme und Belohnungen zusammengefasst, die Nutzer erhalten, wenn sie z. B. an vielen „Places“ beteiligt sind, Aktionen wahrnehmen und sich so mit anderen messen. „Das könnte man zum Beispiel über Quizfragen machen“, schlägt Nicolai vor.

Computerspielschule hat App installiert

Ein Vorteil sei zudem, dass in der App exklusive Inhalte verfügbar seien, an einem Ort gebündelt. Mit dabei sind bereits das Jugendzentrum Klex, der Kijubei Greifswald und „Jugend.Stadt.Turm“, die Jugendarbeit der drei evangelischen Altstadtgemeinden St. Nikolai, St. Jakobi und St. Marien. Über den Kanal „Greifswald – Deine Stadt“ werden automatisch Beiträge zur Jugendbeteiligung gesendet.

Toni Fischer leitet die Computerspielschule Greifswald und nutzt die App ebenfalls. „Ein kleiner, aber äußerst wichtiger Nebeneffekt kann mit diesem Prinzip der Gamification erreicht werden: Aus einer extrinsischen Motivation durch das Sammeln von Punkten entsteht eine intrinsische Motivation, mit der Kinder und Jugendliche erkennen, was ihre schöne Stadt Greifswald alles zu bieten hat“, sagt er. Ein spielerischer Charakter könne eine willkommene Abwechslung für Kinder und Jugendliche sein, die in den vergangenen Monaten viel Zeit mit Schulaufgaben vor dem Rechner verbracht haben.

Die Computerspielschule, die verschiedene Kurse rund um Programmieren, Onlinespiele und Digitalisierung anbietet, organisiere bereits wöchentlich digitale Spielabende über „Placem“ und wolle die App im April mit einem neuen Projekt stärker nutzen.

Werbung in Greifswalder Schulen

„Wir wollen gerne in Schulen und weiteren Jugendeinrichtungen Werbung machen, um mehr Nutzer für die App zu gewinnen“, kündigt Anita Völlm, Mitarbeiterin der Partnerschaft für Demokratie, an (PFD). Zusammen mit dem Stadtjugendring und der städtischen Kinder- und Jugendbeauftragten Kassandra Engel hatte die PFD, ein öffentlich gefördertes Projekt für mehr demokratische Teilhabe, die Einführung der App des Vereins Politik zum Anfassen in Greifswald vorangetrieben. Sie stellt die Lizenz interessierten Vereinen und Jugendgruppen kostenlos zur Verfügung.

Von Christopher Gottschalk