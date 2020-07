Bauarbeiten - So kommen die Arbeiten an der Spundwand am Greifswalder Museumshafen voran

Erst mussten alte Fahrräder und Munition aus dem Ryck geholt werden, dann rückten die Taucher an. An der Südseite des Museumshafens in Greifswald schreiten die Bauarbeiten voran – auch wenn nun eine Woche Zeitverzug aufzuholen ist.