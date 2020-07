Greifswald

Auch im Jahr 2020 sind die Bildungschancen offenbar noch nicht für alle dieselben. „70 Prozent der Studierenden sind Akademikerkinder, nur 30 Prozent sind Arbeiterkinder“, sagt Jens Heese. Die Initiative ArbeiterKind.de – in der auch der 40-Jährige für Greifswald aktiv ist – hat sich zum Ziel gesetzt, genau dort helfend zur Seite zu stehen, wo die Hemmschwelle zum Schritt an die Hochschulen zu groß ist. „Wenn es den Eltern nicht bekannt ist, helfen wir“, sagt Heese.

„Denn vielen ist gar nicht bewusst, wie viele Studienfächer es gibt oder dass man Bafög bekommen kann. Vom Beginn des Studiums bis zum Ende begleiten wir. Auch bei der Suche nach einem Stipendium oder den Bewerbungen helfen wir und beraten, welches Förderwerk das Richtige sein könnte.“

Anzeige

An über 70 Hochschulstandorten ist ArbeiterKind.de inzwischen aktiv. In Mecklenburg-Vorpommern sind sie neben Greifswald auch in Rostock, Neubrandenburg und Stralsund zu finden. Bereits frühzeitig wollen die vielen ehrenamtlichen Mentoren hier dabei helfen, vermeintliche Hürden zu nehmen und sind daher schon gerne in den Abschlussjahrgängen der Gymnasien zu Gast. Aber auch auf vielen offenen Veranstaltungen der Hochschulen stehen sie als Ansprechpartner bereit.

Weitere OZ+ Artikel

Herausforderungen sollen nicht abschrecken

Fehlen in der Familie Hochschulerfahrungen, ist den meisten Schülern nicht bekannt, dass über 10 000 Studiengänge in Deutschland zu belegen sind. Vor allem aber schreckt der Großteil der Interessenten vor den finanziellen Auswirkungen zurück. „Sie haben meist keine Vorstellung, wie viel Geld zum Leben oder zum Studium gebraucht wird“, bestätigt Annika Haß, die in Rostock von 2012 bis 2017 Maschinenbau studierte und dort nun für ArbeiterKind.de als Mentorin im Einsatz ist. „Das ist aber ein wichtiger Punkt. Denn wenn man nicht weiß, wie man die nächsten drei bis fünf Jahre finanziert, traut man sich auch nicht zu studieren“, sagt die 27-Jährige.

Für die junge Frau aus Schleswig-Holstein war ArbeiterKind.de zukunftsweisend. „Die Gruppe war damals zu Besuch in unserer Klasse“, blickt Annika Haß zurück. Die Gespräche und Einblicke haben ihr die Angst vor einem Studium genommen. „Ich hätte mich vorher nicht getraut, in ein anderes Bundesland zu gehen. Es hat mir geholfen und deshalb engagiere ich mich hier in Rostock weiter.“ Neben der persönlichen Beratung der Studenten stehen in den meisten Orten auch monatliche offene Treffen für einen regen Austausch auf dem Plan.

Beratung und Austausch dank Mentoren

Dass es schwerer ist, sich in dem System zurechtzufinden, wenn zuvor in der Familie niemand studiert hat, hat auch Lena Elsa Droese erlebt. „Das beginnt schon mit der Anmeldung für ein Studium“, sagt die 20-Jährige. Nach dem Abitur ging sie zunächst ein Jahr ins Ausland, hat in Neuseeland und Südamerika gearbeitet. Das Interesse für Politik war bei ihr jedoch schon seit der Schulzeit vorhanden, sodass der Wunsch wuchs, Politik- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Erst später fiel für die Rüganerin die Wahl auf Greifswald als Studienort.

Der Austausch mit der Initiative war ihr in den ersten Monaten eine wichtige Stütze. „Die Initiative ist eine gute Anlaufstelle für Leute, die neu an der Uni sind und nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen. Die Ratschläge und der Austausch tun gut“, so Lena Elsa Droese.

Vom Studenten zum Mentor für andere

Erst über Umwege hat Dirk Müller – der zunächst nach dem Abitur eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolvierte – zum Studium gefunden. Umso wichtiger sind ihm erfahrene Ansprechpartner. „Ohne ArbeiterKind.de hätte ich nicht diesen Input bekommen. Dort findet man auch Leute, die auch motivieren, wenn es mal nicht so läuft. Interessant ist auch, Menschen kennenzulernen, die einen ähnlichen Werdegang haben“, sagt der 31-Jährige, der in Rostock Politikwissenschaften studiert und sich inzwischen auch selbst als Mentor in der dortigen ArbeiterKind-Gruppe engagiert.

Auch die Möglichkeiten eines Auslandssemesters zeigen die erfahrenen Mentoren ihren Schützlingen dann auf. „Wir wollen niemanden überreden, aber die unterstützen, die vielleicht noch zweifeln“, sagt Jens Heese. Gerne würde er dafür öfter die Gelegenheit nutzen, bereits in den Abschlussklassen der Gymnasien den Schülern ihren Möglichkeiten aufzuzeigen.

Von Wenke Büssow-Krämer