Greifswald

Was sind schon ein paar Minuten Wartezeit gegen monatelanges Bangen? Nach fast einem halben Jahr standen Artur und Band am Sonnabend im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus wieder auf der Bühne. Im Gepäck hatte die vierköpfige Gruppe das neue Album „An das Gute glauben“. Die neuen Songs wollten Artur Apinyan (E-Piano und Gesang), Sven Köppert (Bass), Lukas Depenthal (Schlagzeug) und Malte Krüger (Gitarre) mit Unterstützung eines Computers spielen, um die Musik noch lebendiger und vielschichtiger zu machen. Doch zunächst streikte das Gerät. Es war das einzige Rumpeln an einem gelungenen Konzertabend, auf den vor allem die Band hingefiebert hatte.

Texte über Liebe und Sehnsucht

Es sei grandios, wieder vor Leuten zu spielen, sagte Frontmann Artur Apinyan. „Wahnsinn.“ Etwa 60 Zuhörerinnen und Zuhörer waren gekommen, mehr durften wegen der Coronaregeln nicht in den Saal, der sonst für über 100 Menschen Platz bietet. Nachdem einige Gäste die Masken am Platz abnahmen, folgte eine kurze Ansage vom Veranstalter. Maskenpflicht, bitte daran halten.

Sänger spricht eigene Fluchtgeschichte an

Die Stücke bewegten sich zwischen Pop, Rock, Balladen und schnellen Nummern, die mit Funk- und Rockelementen gespickt waren. Je länger der Abend dauerte, desto mehr Menschen tanzten an ihren Stühlen. Die Stärke des Sängers Apinyan ist, dass er sich in die Texte reinkniet, die von Liebe, Sehnsucht, Auf und Abs handeln. Wenn Artur am Mikro bekannte: „Ich brauche dich jetzt in meinem Leben“, glaubte man ihm das gerne. Wenn er davon erzählte, wie er seine aus Armenien stammende Familie fragt, warum sie einst geflüchtet ist und danach „Schwenkt die Fahnen für den Frieden“ sang, nahm die Band das Publikum emotional mit. Doch es war nicht alles Ernst, was auf der Bühne klang.

CD-Einnahmen für Kriegsopfer in Ukraine

Zwischenzeitlich entwickelte sich der Auftritt zur heiteren Comedyshow mit den Protagonisten Artur, Band und bockiger PC. Gitarrist und Pianist spielten, während Drummer und Basser im Hintergrund mit dem Rechner kämpften. Dann Stille auf der Bühne, Gekicher auf den Stühlen, Blicke wurden gewechselt, Schultern gezuckt. „Der ist nervöser als wir“, scherzte Gitarrist Krüger über den Laptop.

Es klappte dann doch für einige Lieder von der neuen CD. Die kostete an diesem Abend 15 Euro das Stück, von denen zehn Euro für Kriegsopfer gespendet werden. Artur und Band hielten zum Abschluss die ukrainische Flagge auf der Bühne. Corona, Krieg. Eine Welt in Aufruhr. „An das Gute glauben ist für uns aktueller denn je“, sagte Artur. Was ist dagegen schon ein bisschen Wartezeit?

Von Christopher Gottschalk