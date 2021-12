Greifswald

Als Handchirurg hat der Greifswalder Arzt Dr. Alexander Zach eigentlich nichts mit dem Thema Impfungen zu tun. Die Pandemie und die Frage, wie man schnellstmöglich aus dieser herauskommt, ist dennoch fast jeden Abend Thema zu Hause. Denn seine Frau, Maria Zach, ist ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses Wolgast.

„Sie kämpft also an der vordersten Front. Ich habe mich irgendwann gefragt, was ich eigentlich tun kann. Gerade jetzt, wo die Omikron-Variante im Anmarsch ist und wie ein Tsunami über uns schwebt. Sie meinte dann, dass ich doch eine Impfaktion machen könnte.“

Die Idee wird nun am Wochenende Realität. In seiner Praxis im Medigreif-Ärztehaus organisiert Zach am Sonnabend von 8 bis 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 15 Uhr eine Impfaktion. Unterstützung erhält er dabei von der ganzen Familie.

Während Zach und seine Frau impfen, werden die Kinder (13 und 15 Jahre) ebenfalls mit anpacken und beispielsweise die Aufklärungsmerkblätter verteilen, erklärt der Arzt. Drei Kolleginnen aus seinem Team helfen ebenfalls am Wochenende mit. „Sie haben sofort gesagt, dass sie dabei sind.“

Hauptsächlich Zweit- und Drittimpfungen

Über die HomepageSmarttimer.de können die Termine gebucht werden. Wie momentan in vielen Arztpraxen gibt es vom Impfstoff Biontech allerdings nur eine rationierte Menge. „Der Terminkalender war seit Freitag online. Biontech ist seit Dienstagabend komplett reserviert. Moderna-Termine sind noch offen.

Man muss aber auch betonen, dass gerade eine Studie herausgekommen ist, die besagt, dass Kreuz-Impfungen besser sind“, erklärt Zach. Kreuzimpfung bedeutet, dass man einen anderen Impfstoff bei den Folgeimpfungen erhält.

Konzentrieren wird sich Zach allerdings hauptsächlich auf Zweit- und Drittimpfungen (Booster-Impfung). „Wir werden keine Erst-Impfung machen, weil da ein ordentliches Aufklärungsgespräch erfolgen muss. Das möchte ich den Hausärzten überlassen. Gleiches gilt für Kinderärzte“, erklärt der Arzt. Während am Sonnabend bereits alle Termine ausgebucht sind, gibt es bei Zach am Sonntag noch allerhand freie. Eine Wiederholung der Aktion sei übrigens nicht ausgeschlossen.

Wer es am Wochenende nicht schafft, kann sich jeweils immer am Donnerstag und Freitag beim Impfzentrum in der Brandteichstraße von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr ohne Termin impfen lassen. Biontech ist dort für unter 30 Jährige vorgehalten sowie für Schwangere und Erst-Impflinge. Für alle anderen gibt es Moderna. Am Montag veranstaltet der Landkreis eine Sonderimpf-Aktion im Greifswalder Rathaus. Auch dort gibt es noch freie Termine, die über Smarttimer gebucht werden können.

Von Christin Lachmann