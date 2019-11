Greifswald: Auf der Suche nach der bildlichen Identität der Stadt

Greifswald

Welche Merkmale zeichnen die Identität der Hansestadt aus? Dieser Frage ging die griechische Kulturmanagerin Iris Perouliou Sergaki in Zusammenarbeit mit dem Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus während eines sechswöchigen Aufenthalts in der Hansestadt nach.

Dazu rief sie Greifswalder auf, sich an einer Foto-Tour durch die Stadt zu beteiligen und Merkmale fotografisch festzuhalten – ob besondere Plätze oder Gebäude. 13 Greifswalder folgten dem Aufruf. Eine Auswahl der Bilder wurde in einer Ausstellung zusammengetragen, die noch bis Sonntag an den Fenstern des St. Spiritus und im silberfarbenen Schaukasten am Mühlentor zu sehen ist.

Foto-Projekt könnte in Zukunft fortgesetzt werden

Zu den Foto-Stationen der zweistündigen Tour zählten unter anderem der Museumshafen, der Bahnhof oder der Wall. „Wir haben uns aus Zeitgründen auf die Innenstadt konzentriert“, erklärt die 36-Jährige, die sich freuen würde, wenn sich das Foto-Projekt in Zukunft auf weitere Stadtteile ausweitet. Das St. Spiritus könnte sich vorstellen, die Aktion weiterzuführen. „Es gab viele positive Rückmeldungen und die Ergebnisse haben auch einen Außenblick auf die Stadt geworfen, der uns auch bei unserer Arbeit helfen kann“, sagt Imke Freiberg, Leiterin des Zentrums.

Die Tour mit Sergaki brachte nicht nur fotografische Antworten auf die Frage, welche Identität Greifswald hat. So trugen die Teilnehmer im Anschluss Begriffe zusammen, die die Merkmale der Stadt genauer kennzeichnen. Darunter kulturelle Vielfalt, Vertrautheit oder Maritimes. Es sind Begriffe, mit denen die Stadt letztlich wirbt, sagt Freiberg.

Der schönste Platz in Greifswald für Iris Perouliou Sergaki

Iris Perouliou Sergaki lernte in den vergangenen Wochen während eines Stipendiums des „Start“-Programms von der Robert-Bosch-Stiftung die Praxis soziokultureller Arbeit kennen. Dabei sind ihr einige Unterschiede aufgefallen: So sei es in Griechenland unüblich, mittags eine Pause zu machen und das Büro zu verlassen. „Dass man hier rausgeht und so auch mal durchatmen kann, war neu für mich.“ Auch an das für Greifswald typische Wetter musste sie sich erst einmal gewöhnen. „Bei uns ist jetzt quasi noch Sommer“, sagt sie und lacht. In den sechs Wochen habe die Griechin viel von der Stadt gesehen. Ein Platz in Greifswald habe es ihr besonders angetan: „Die kleine Brücke auf dem Wall. Von dort aus hat man einen tollen Blick.“ Die Zeit in der Stadt und die Menschen, die sie getroffen hat – beides wird ihr fehlen, sagt Sergaki.

