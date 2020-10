Greifswald

Das Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) etabliert in Greifswald ein neues Helmholtz-Institut an der Universität der Hansestadt. Mit dem Aufbau werde jetzt begonnen, der Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben das Geld zur Finanzierung des Projektes zur Verfügung gestellt, teilt die Universität mit. Den Aufbau des Instituts wird Professorin Katharina Riedel als kommissarische Gründungsdirektorin koordinieren.

Aufbauphase bis 2024

Der Aufbau des Helmholtz-Instituts für Molekulare Infektionsforschung in Greifswald ist ein Millionen-Projekt. Bund und Land investieren dafür insgesamt fast 59 Millionen Euro und haben dieses Geld jetzt freigegeben. 23 Davon sind 23 Millionen für einen geplanten Instituts-Neubau vorgesehen, an dessen Finanzierung sich Bund und Land jeweils zur Hälfte beteiligen. Für den Betrieb des Helmholtz-Instituts in der Aufbauphase bis 2024 stehen weitere rund 35,9 Millionen Euro zur Verfügung. Daran ist der Bund zu 90 Prozent beteiligt, zehn Prozent übernimmt das Land.

Drei Forschungsabteilungen

Professorin Veronika von Messling, Aufsichtsratsvorsitzende des HZI, sieht in dem Institut die Möglichkeit, die Bedeutung von Interaktionen zwischen Menschen, Tieren und der Umwelt für das Auftreten und die Ausbreitung neuer Infektionskrankheiten besser zu verstehen. Die aktuelle Pandemie mit dem Coronavirus sei ein eindrückliches Beispiel dafür, wie schnell ein Krankheitserreger Art- und Ländergrenzen überspringen und zu einer globalen Bedrohung werden kann. Zudem zeige dieser Ausbruch, dass die menschliche Gesundheit eng mit der Gesundheit von Tieren und einer intakten Umwelt verbunden ist. An dieser Schnittstelle soll das neue Helmholtz-Institut in Greifswald, für das drei Forschungsabteilungen vorgesehen sind, etabliert werden.

„Besonders interessieren uns zoonotische Infektionen, also solche, bei denen der Erreger von einem Tier auf den Menschen übergesprungen ist und die eine große Herausforderung für die Gesellschaft und die Medizin darstellen“, sagt Professor Dirk Heinz, Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI. Besonderes Gewicht liege dabei auf der Infektionsepidemiologie, den molekularen Mechanismen von Infektionen sowie den Wechselwirkungen zwischen dem Krankheitserreger, seinem Wirt und der Umwelt.

Konzept wird Senat der Helmholtz-Gemeinschaft vorgelegt

Das wissenschaftliche Konzept für das Institut wurde eng mit Professorin Katharina Riedel erarbeitet, die an der Universität Greifswald das Institut für Mikrobiologie leitet. Ende dieses Monats wird das Konzept für das neue Helmholtz-Institut dem Senat der Helmholtz-Gemeinschaft vorgelegt. Bereits am 6. Oktober wurden die ersten Kooperationsprojekte mit einem jährlichen Fördervolumen von insgesamt rund einer Million Euro ausgeschrieben.

Von OZ