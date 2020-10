Greifswald

Das linke Aktionsbündnis „ Greifswald für alle“ macht mobil: Am Sonnabend ruft es zu einer Mahnwache gegen einen Vortrag des AfD-Politikers Hans-Christoph Berndt in der Greifswalder Burschenschaft Markomannia Aachen auf. Start ist um 19 Uhr vor dem Gebäude der Burschenschaft am Karl-Marx-Platz. Der „örtlichen Naziszene“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses, solle gezeigt werden, dass „sie und ihre Strategien in Greifswald nicht willkommen sind.“

Der Landkreis teilt mit, dass die Karl-Marx-Straße zwischen dem Kreisverkehr in der Bahnhofstraße und der Rechtskurve an den Gleisen von 18.45 Uhr bis 20.45 Uhr voll gesperrt sei.

Anzeige

Aktionsbündnis spontan im September 2015 gegründet

Berndt ist seit 2019 Abgeordneter der AfD im Brandenburger Landtag und bereits seit 2015 Sprecher des Vereins „Zukunft Heimat“, der vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. In Brandenburg gilt zudem der gesamte Landesverband der AfD als Beobachtungsfall – heißt, dass der dortige Verfassungsschutz eine rechtsextreme Ausrichtung prüft.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Aktionen, wie die Mahnwache am Sonnabend, entsprechen dem Gründungsgedanken von „ Greifswald für alle“: Das Bündnis hatte sich ursprünglich als Zusammenschluss gegen asylkritische Demonstrationen im September 2015 gefunden, erinnerte Gregor Kochhan auf einer offenen Sitzung des Bündnisses in der Stralsunder Straße 10/11 am Mittwoch.

Mobilisierung ist große Stärke

„Auch heute bedarf es des Bündnisses weiterhin, weil Organisationen wie die AfD oder Burschenschaften in Greifswald aktiv bleiben“, sagte Kochhan. Die große Stärke von „ Greifswald für alle“ sei die schnelle Mobilisierung vieler Leute. „Wir zeigen Greifswald von einer anderen Seite“, so Kochhan.

Vertreterinnen von „verquer“ und der „Mole“ mahnten bei dem Treffen an, dass in Zukunft beim Kampf gegen Rassismus öfter von Rassismus Betroffene zu Wort kommen sollten. „Das ist wichtig. Viele Betroffene tun sich schwer damit, öffentlich über ihre Erfahrungen zu reden“, so Gregor Kochhan.

Mehr Zusammenarbeit mit der Mole

Wie also Menschen aus anderen Kulturen und Ländern ansprechen und einbeziehen? Um Sprachbarrieren abzubauen, könnten Veranstaltungen, wie das Kulturfest des Bündnisses am 1. Mai auf dem Marktplatz, in verschiedenen Sprachen moderiert oder Reden übersetzt werden, schlug Kassandra Engel vom Bündnis vor. Filmabende und Podiumsdiskussion stehen auf der Ideenliste.

Mehr zum Thema: Kein Geld für Weihnachtsfeier der Al-Karama-Kicker

Mehr Kontakt zur einheimischen Bevölkerung entspreche dem Wunsch zahlreicher Geflüchteter, bestätigte Lucile Souquet, Projektkoordinatorin des Begegnungszentrums Mole, eines Anlaufpunkts in der Gustebiner Wende, den viele Geflüchtete nutzen. „Sie fragen häufiger, wo sie außerhalb von Deutschkursen die Sprache üben können. Es bräuchte hier eine Übersicht der Möglichkeiten und entsprechende Angebote.“ Die „Mole“ wolle sich nun stärker im Bündnis einsetzen und mehr Kulturangebote nach Schönwalde I lotsen.

Von Christopher Gottschalk