Greifswald

Lange angekündigt, jetzt geht es los. Am Montag startet der Ausbau der Arndtstraße zwischen Burgstraße und Wiesenstraße. Damit geht auch eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn einher.

Für rund 1,4 Millionen Euro wird dieser 150 Meter lange Abschnitt mithilfe von Städtebaufördermitteln bis Anfang 2022 neu gestaltet, werden Parkflächen und Gehwege sowie die Trinkwasserhauptleitung der Stadtwerke erneuert. Zudem werden zehn LED-Leuchten, 28 Fahrradlehnbügel und ein Papierkorb aufgestellt. Bänke folgen im nächsten Jahr.

Baufirma informiert Anwohner

In Vorbereitung der Arbeiten läuft hier seit einigen Wochen bereits die Beweisführung und Dokumentation des gegenwärtigen Zustands der Gebäude. Aufgrund der räumlichen Enge kommt es ab 21. Juni zur Vollsperrung der Straße. Dann soll auch mit dem Abfräsen des Asphalts begonnen werden. Fußgänger werden zunächst auf den östlichen Gehweg geführt. Ausweichparkplätze können laut Rathaus im begrenzten Maße in der Burgstraße geschaffen werden. Dazu erfolgt eine Außerbetriebssetzung des Parkscheinautomaten mit neuer Parkdauer von einer Stunde und „Anwohner frei“. Die Stadtverwaltung empfiehlt zudem die Nutzung des Parkplatzes Am Theater. In Abstimmung mit der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft (GPG) sollen Anwohnern dort Parkplätze für eine angemessene Gebühr zur Verfügung gestellt werden. Bei Interesse bitte Kontakt unter 038 34 / 89 85 81 oder info@parkraumbewirtschaftung-greifswald.de aufnehmen. Weitere Informationen gibt es für die Bürger über eine Postwurfsendung der Baufirma.

Zweiter Abschnitt folgt 2022

Die Neuordnung des Straßenraums war lange Zeit Streitthema. Anwohner kritisierten insbesondere den Wegfall vieler Parkplätze. Im Gegensatz dazu wünschten sich Radfahrer mehr Platz, auch für Fahrradstellplätze und Lastenräder. Die Feuerwehr benötigt zudem Bewegungs- und Aufstellflächen, die im Notfall eine schnelle Gefahrenabwehr ermöglichen, insbesondere eine unverzügliche Personenrettung. All diese verschiedenen Belange und Interessen mussten im Zuge der Planung berücksichtigt werden.

Die Bauarbeiten, die von der Firma Estra Rügen ausgeführt werden, sollen nach jetzigem Stand im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Dann startet voraussichtlich der zweite Bauabschnitt der Arndtstraße von der Wiesenstraße bis zur Goethestraße.

Von Petra Hase