Greifswald

Ein Jahr Club-Kultur-Lockdown, ein Jahr keine Veranstaltungen: Eventmanager Tobias Lembke von BT Events in Greifswald will sich trotzdem nicht geschlagen geben. „Deshalb liefern wir am Sonnabend Partymusik ins Wohnzimmer und initiieren damit zugleich eine Livespendenaktion für unseren Verein, das Haus der Kultur“, sagt er.

Mehrere DJs seien angefragt worden und hätten sofort ihre Teilnahme erklärt, darunter Alexander Stuth und Uwe Worlitzer von Ostseewelle Hit-Radio MV, Party DJ Melody und Felix Garanty aus Greifswald, die für tolle Stimmung sorgen wollen. Los geht es am 13. März um 20 Uhr. Stundenweise lösen sich die DJs ab. Unter Facebook Haus der Kultur oder unter YouTube BT Events Greifswald finden Interessenten den Link.

Grußwort des OB als Auftakt

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es vollständig ruhig um die Club- und Kulturszene geworden. Jeder Cent müsse zweimal umgedreht werden, um nach dem großen Lockdown auch wieder die Türen öffnen zu können, berichtet Lembke. „Normalerweise planen wir schon jetzt die großen Dorf- und Stadtfeste, organisieren den Sommer- Fahrplan für den BT Club und das Haus der Kultur“, sagt er. Doch momentan Jahr drehe sich noch nichts in der Kulturbranche.

Er und seine Mitstreiter hofften stetig auf Fördergelder vom Land, doch das Prozedere laufe schleppend. „Um so mehr freut es uns, dass uns Oberbürgermeister Stefan Fassbinder im Namen der Stadt so toll bei unserem Event am 13. März mit einem freudigen Begrüßungswort als Auftakt unterstützt“, sagt Dana Tews, stellvertretende Vereinsvorsitzende vom Haus der Kultur! Außerdem fördere die Hansestadt den Livestream mit Mitteln des aufgelegten Kulturfonds. Aber auch Greifswalder und sonstige Liebhaber können das Team mit einer kleinen Spende (über Paypal: info@haus-der-kultur.de) unterstützen.

Von OZ