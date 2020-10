Behrenhoff

Die Sanierung eines Wahrzeichens der Gemeinde Behrenhoff hat begonnen: Das Bärentor am Eingang zum Park wird saniert. Es wird dabei neu verputzt. Zuletzt war das Bärentor für den Durchgang gesperrt worden, um Gefahren für Passanten abzuwenden. Die Sanierung erfolgt großteils mit EU-Mitteln. Vor dem Tor wird außerdem neu gepflastert.

Die beiden Bären tragen die Wappen der Familien Behr und von Heyden. Sie verweisen auf den Grafen Carl Friedrich Felix von Behr (1865 bis 1933), den letzten Landrat des Kreises Greifswald im Kaiserreich, und dessen zweite Frau Mechthild von Heyden (1880 bis 1955). Deren Wappen trägt der zweite Bär. Das prächtige Schloss von Behrenhoff brannte am 8. Mai 1945 ab, geblieben ist einer der schönsten Gutsparks des Greifswalder Umlandes. Der Baumbestand ist allerdings in die Jahre gekommen, sodass in den letzten Jahren häufig Fällungen vorgenommen werden mussten. Auch Pilzbefall macht den Bäumen zu schaffen. Viele Buchen sind 160 bis 180 Jahre alt. Die Gemeinde plant daher Neuanpflanzungen und Gestaltungsmaßnahmen.

Die linke Seite des Bärentores zeigt, wie es aussehen wird Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer