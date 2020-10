Greifswald

Murat Demirkaya und Ernst Heil ist die Lust am Diskutieren vergangen. Die Kneipiers Demirkaya, der den Klub „Rosa“ betreibt und Heil, Besitzer der Bar „Husch Eck“, wollen einen Appell an Maskenverweigerer richten, die die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus missachten.

Sie schneiden sich deshalb wirtschaftlich ins eigene Fleisch und schließen am Donnerstag, 22. Oktober, für eine Nacht ihre Läden. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass alle Gäste gemeinsam Verantwortung dafür tragen, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten“, sagt Demirkaya.

Schreckensszenario Geschäftsschließung

Zu häufig würden Gäste ohne Maske Wege durch den Klub zurücklegen, wenn sie sich Getränke holen oder auf die Toilette gehen. Ablegen dürfen sie die Mund-Nase-Bedeckung nur am Platz. „Und es ist häufig so, dass sie die Maske bewusst nicht tragen, und sie nicht einfach nur vergessen“, beschreibt Demirkaya. Das Durchsetzen der Regeln werde so schwer. Es müsse ein Bewusstsein für die Einhaltung der Maßnahmen entstehen.

„Man müsste sich nur vorstellen, wie schnell die Zahlen nach oben gehen, wenn es ein Ansteckungsereignis in einer Bar gäbe, in der sich viele Leute aufhalten. Dann schnellen auch hier in der Region die Zahlen nach oben“, beschreibt der Rosa-Betreiber ein Negativszenario. Geschlossene Bars könnten wieder zu gewohnten Bildern werden.

Wer keine Maske trägt, muss Bar verlassen

Ernst Heil, der wegen der Schutzmaßnahmen bereits weniger Gäste im „Husch Eck“ zu verzeichnen hätte, teilt die Meinung und Demirkayas Erfahrungen. „Wenn Leute keine Maske tragen wollen, dann müssen sie den Laden verlassen, auch richtig gute Bekannte gehörten bereits dazu“, sagt Heil. Auch wer durch ein Attest befreit ist, dürfe die Bar nicht betreten.

Kneipen als öffentliche Treffpunkte müssten Vorbilder bei Schutz und bei der Einhaltung der Maßnahmen sein – und seien von einer weiteren Schließung massiv bedroht, sollte es zu ähnlichen Einschränkungen kommen wie im März, als flächendeckend Geschäfte zumachen mussten, sagt Heil.

„Es geht um Existenzängste“

Weil die Mitarbeiter auf die gesetzlichen Vorgaben bereits beim Einlass hinweisen, zu denen auch das Eintragen der Personendaten in Kontaktformulare und das Desinfizieren der Tische zählt, könnten sich Gäste jedoch gegängelt fühlen, so Demirkaya. Würden sie dann wegbleiben, fallen Einnahmen aus. Die Zeiten seien wirtschaftlich hart. „Es geht hier auch um unsere Existenzängste.“

Deswegen könne er die Protestschließung nicht länger durchhalten, weil der wirtschaftliche Schaden ansonsten zu hoch ausfiele. Ab Freitag läuft das Geschäft weiter. Dann in der Hoffnung, dass manche Gäste sich nicht länger weigern und die gesetzlichen Vorgaben umfassend einhalten.

Von Christopher Gottschalk