Greifswald: Bauarbeiten in der Loitzer Straße bald beendet

Noch müssen sich Autofahrer in der Loitzer Straße in Geduld üben. Doch voraussichtlich Ende August werden die Arbeiten in der Straße abgeschlossen sein. Seit März dieses Jahres wurden von den Greifswalder Stadtwerken die Trinkwasser- und die Versorgungsleitungen der einzelnen Gebäude erneuert, wie Sprecherin Steffi Borkmann mitteilt. Die Haupttransportleitung sei bereits seit dem 9. Juli in Betrieb.

Aktuell betreffen die Arbeiten die Einmündung Verlängerte Scharnhorststraße und die Kreuzung Grimmer Straße, in denen die Leitungen in Teilabschnitten ins Trinkwassernetz eingebunden und die Hausanschlüsse aufgearbeitet werden, wie Borkmann weiter ausführt.

Neue Ampel an der Kreuzung Grimmer Straße/ Loitzer Straße

Den Verkehr regeln derweil zwei Ampeln: „Diese Arbeiten erfordern die Einschränkung der Fahrbahn und die Verkehrsreglung mit Ampelschaltung“, so Borkmann. Weitere Arbeiten der Stadtwerke im Netz finden derzeit in der Lomonossowallee/Einsteinstraße statt, wo künftig ein einspuriger Kreisverkehr geplant ist, sowie in der Straße Am Elisenpark, Steinbecker Straße und Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring.

Demnächst steht eine weitere Verkehrsveränderung an: An der Kreuzung Grimmer Straße/ Loitzer Straße soll Mitte August eine neue Ampel in Betrieb gehen, wie Andrea Reimann sagt. „Seit Jahren gibt es an dieser Stelle immer wieder Unfälle, vor allem zwischen Fahrzeugführern und Radfahrern“, so die Stadtsprecherin.

Grund: Hohes Verkehrsaufkommen

Die Gründe seien das hohe Verkehrsaufkommen aus der Loitzer Straße und die schwer einsehbare Kreuzung an der Grimmer Straße, weshalb vorwiegend Radfahrer schlecht gesehen werden, so Reimann weiter.

Aufgrund der Unfallhäufung habe die Verkehrsunfallkommission beschlossen, dort eine Ampel zu installieren. Zuvor hatte die Stadt versucht, mit Aufpflasterungen auf der Loitzer Straße eine Lösung zu finden. Autofahrer sollten so gezwungen werden, die Geschwindigkeit zu reduzieren, sagt die Sprecherin: „Allerdings wurde jetzt entschieden, dass das nicht reicht.“ Die neue Ampel solle vor allem Radfahrer, Fußgänger und Schüler auf dem Weg zur Schule besser schützen.

