Greifswald: Bauausschuss für kleines Parkhaus

Greifswald

Der Bauausschuss der Greifswalder Bürgerschaft hat sich mit knapper Mehrheit für die kleine Variante eines Parkhauses auf dem Nexöplatz ausgesprochen. Sechs Mitglieder aus den Reihen der Grünen, Linken und SPD votierten für das Projekt, das insgesamt 467 Stellflächen vorsieht. Aktuell gibt es auf dem Areal 190 Parkplätze. Fünf Abgeordnete, darunter CDU, AfD und die Fraktion FDP/Bürgerliste/KfV, sprachen sich für die große Variante mit 530 Parkplätzen aus.

Der Mobilitätsausschuss und der Finanzausschuss votierten in Vortagen mehrheitlich für die große Variante. Entscheiden wird die Bürgerschaft am 14. Juni. Baudezernentin Jeannette von Busse hatte vorab noch einmal auf den großen Bedarf an Stellplätzen in der Innenstadt hingewiesen. Laut Berechnungen in 2020 fehlen etwa 910 Stellplätze – unter anderem deshalb, weil durch Baumaßnahmen künftig weitere Parkmöglichkeiten wegfallen. Das Parkhaus bauen will die Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft, Tochter der Hansestadt.

Lesen Sie auch Greifswald: Geheimniskrämerei um das neue Parkhaus am Nexöplatz

Von ph