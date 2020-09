Greifswald

Noch wächst das Gras auf dem geplanten Baugebiet an der Hafenstraße. Auf etwa sechs Hektar Fläche soll zwischen der Marienstraße und der Straße An den Wurthen ein weitgehend autofreies Quartier für etwa 1200 Bürger entstehen. Eigentümer ist die Projektentwicklungsgesellschaft UTB. Sie kündigte zuletzt den Beginn der Erschließungsarbeiten für Ende August, Anfang September an.

„Es gab Verzögerungen bei unseren Planungen“, informiert UTB-Geschäftsführer Klaus Boemer. „Da ging es unter anderem darum, wie viel Boden ausgetauscht werden soll.“ Im Oktober rücken die Bagger an. „Diese Verzögerung hat keinen Einfluss auf unsere weitere Planung“, so Boemer. „Die ersten Gebäude im B-Plan 55 werden ab Sommer errichtet.“

In der zweiten und dritte Reihe bauen vor allem Genossenschaften

Bauen wollen in den sechs nicht direkt am Ryck gelegenen Baufeldern die Berliner Genossenschaft BeGeNo 16, die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) sowie Investor Jörn Wilhelmus. Die Bremer Convivo-Gruppe, die bundesweit in den Bereichen Pflege- und Seniorenwohnungen investiert, hat ein Baufeld in der ersten Reihe erworben, das zweite entwickelt die UTB.

Bauherrenprojekte typisch für Unistädte

Wenigstens das halbe Baufeld Richtung Alter Friedhof möchte die „ Baugemeinschaft wir am Ryck“ kaufen. Geplant sind im ersten Schritt 21 Eigentumswohnungen mit Preisen von je nach Lage 3400 bis 4100 Euro je Quadratmeter. Der für Greifswald hohe Preis ist darauf zurückzuführen, dass die Eigentümer der ersten Reihe die dahinter liegenden Grundstücke subventionieren. Es ist das erste Bauherrenprojekt in Greifswald, bundesweit gab es die ersten auch in Unistädten, in Tübingen und Freiburg.

Noch fehlen Bauherren für Eigentumswohnungen am Ryck

Planer Martin Paetzold von Cubus-Architekten Rostock hat schon neun solcher Vorhaben verwirklicht. Er hat bisher fünf Bauherren gewonnen. Bei zehn soll der Erwerb des Grundstücks erfolgen. Bei 80 Prozent, also etwa 17 Wohnungen, wird gebaut. „Mit acht kommen wir auch klar“, sagt Paetzold. Er wohnt selbst in einem Baugemeinschaftsprojekt in Rostock. „Es gib einen Gemeinschaftsraum mit Küche, der auch für Feiern genutzt werden kann“, wirbt er. „Man kann während der Planung die Grundrisse und die Lage der Zimmer verändern, lernt seine Nachbarn vorher kennen“, wirbt er.

„Es geht auch ganz ohne Eigenmittel“

Eine Ursache für die bisherige Zurückhaltung ist der hohe Quadratmeterpreis. „Wir haben die Sparkasse Vorpommern als Partner gewonnen“, informiert Martin Paetzold. Niemand müsse erhebliche Eigenmittel mitbringen: Sogar ganz ohne eigenes Geld gehe es, wenn man ausreichend verdiene. Da die KfW-Bank mit der Sparkasse zusammenarbeite, gebe es Tilgungszuschüsse. „Wir streben ein Mix der Generationen an“, sagt Paetzold. Das Angebot sei für Familien attraktiv, meint er. Und die Grundstückspreise würden weiter steigen, so dass es sich lohne, jetzt einzusteigen.

Infoveranstaltungen zum Projekt gibt es im alten E-Werk am 18. September und 23. Oktober um 18 Uhr.

Von Eckhard Oberdörfer