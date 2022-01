Greifswald

Hussein Rasool begrüßt seine Gäste wie alte Freunde. „Wie geht es dir, mein Bester? Alles gut bei dir?“ Im Hintergrund läuft orientalische Musik, mal in Richtung Pop, mal eher in Richtung Hip-Hop. Shishas stehen dekorativ hinter den Sitzbänken und Tischen in dem langgezogenen Laden in der Langen Straße 18.

Das Herz des Geschäfts sind aber die sich drehenden Dönerspieße hinter dem Tresen und die Salate und Soßen, die Rasool und seine Kollegen in Fladenbrote, auf Dönerteller und auf Pizzateig legen. Das Angebot kommt so gut an, dass Leserinnen und Leser der OSTSEE-ZEITUNG „1001 Nacht“ für die Abstimmung zum besten Dönerladen der Stadt vorgeschlagen haben. Bei der letzten Abstimmung zum besten Dönerladen der Hansestadt war das Geschäft mit nur 19 Stimmen Abstand auf dem zweiten Rang gelandet. Was ist das Erfolgsrezept von „1001 Nacht“?

Inhaber schätzt seine Kunden

Es ist Mittagszeit, langsam füllt sich der Laden. Studenten kommen herein, ein Trupp Arbeiter, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite seine Vormittagsschicht absolviert hat. Bekannte stecken den Kopf durch die Eingangstür und grüßen Hussein Rasool. Für den 42-Jährigen sein willkommener Arbeitsalltag seit mittlerweile zehn Jahren.

2011 wurde er Chef des Dönerladens, der zwischen Shisha-Shop, Galerie, Barbier und dem Jugendzentrum Klex im Westend liegt. „Wir kennen uns hier. Wir sind hier wie eine Familie“, sagt Rasool. Wenn Studenten für die Semesterferien die Stadt verlassen, sagen sie Bescheid und bei der Rückkehr schnacken sie mit Rasool über die Zeit. Deswegen komme er jeden Tag gerne zur Arbeit und wolle das Essen und die Stimmung für seine Kunden so gut wie möglich gestalten.

Gäste loben Qualität der Döner

Zu seiner jetzigen Position sei er gekommen, nachdem er mehrere Jahre in verschiedenen Jobs gearbeitet habe, sagt Rasool, der 2002 aus dem Irak zunächst nach Stralsund gekommen sei. 2011 habe er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Seit den Anfangstagen sind auch seine Mitarbeiter dabei, mit denen er den Laden am Laufen hält. Die Frauen würden ebenfalls helfen, sagt der Inhaber.

Endspurt für die Abstimmung Der perfekte Döner ist nicht einfach zu finden. Manche möchten ausgefallene Soßen, andere legen Wert auf guten Service. Über tausend Vorschläge für den besten Döner in MV haben uns in den letzten Tagen erreicht – 17 davon aus der Region Greifswald. Bis 23. Januar können Sie hier über den besten Dönerladen in der Region Greifswald abstimmen! Etwas ganz Besonderes ist der Dönerladen „Alex’s Döner Deluxe“. „Hier wird das Fleisch noch mit einem riesen Messer vom Spieß geschnitten und nicht wie in den meisten anderen Läden mit einer Maschine. Es gibt nicht nur Döner, sondern auch traditionelle türkische Gerichte. Die Wartezeit verkürzt stets ein kostenloser türkischer Tee“, erklärt ein Leser. Häufig wurde auch der „Can Grill“ vorgeschlagen. Der „Big Döner“ sei hier so groß, dass er für einen ganzen Tag satt halte. Außerdem gebe es verschiedene Soßen und der Spieß sei selbst gemacht. Leckeren vegetarischen Döner gibt es im „Bandana Grill“ in der Steinbeckerstraße. Unter anderem lässt sich für „Alex’s Bistro“, „City Pizza“, „Alan Baba“, „Alex To Go“, „Bistro am Netto“ und „Istanbul Döner Greifswald“ abstimmen. Nachdem regionale Sieger gekürt wurden, geht es dann in die Endrunde, in der über den besten Dönerladen in ganz MV abgestimmt wird. Doch auch abstimmen lohnt sich: Unter allen Teilnehmern unserer Umfragen, die sich im Anschluss an die Abstimmung registrieren, verlosen wir einen Gutschein für den persönlichen Lieblingsdönerladen im Wert von 100 Euro. Viel Erfolg!

Ein Schwung Bestellungen kommt an. Das Telefon klingelt und Stammgäste sichern sich ihre Lieblingsgerichte. Zu ihnen gehört seit 2015 der Student Pit Mittnacht. Der 26-Jährige hält einen in Alufolie verpackten Hähnchendöner in der Hand. Gerne bestelle er die hausgemachte Tzatziki-Sauce, sagt er. „Die ist sehr gut. Damit hebt sich der Laden klar von anderen in der Stadt ab.“ Deswegen empfehle er den Imbiss gerne Freunden weiter.

Dönerladen bietet große Auswahl

Mit Lob will auch Sebastian Leschitzki (41) nicht sparen: Die Mitarbeiter seien großartig und dieser Laden der beste in der gesamten Stadt. „Wir kommen mit Freunden am Wochenende her und unter der Woche mit Arbeitskollegen. Das Tolle ist auch, dass hier jeder Essenswunsch erfüllt wird und man sich eigene Gerichte zusammenstellen kann“, sagt Leschitzki, der in einem Autohaus arbeitet.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Auswahl ist groß und darauf legt auch Inhaber Hussein Rasool Wert. Neben den Klassikern wie Döner stehen Aufläufe auf der Karte; dazu Pizza, Pasta, Baguettes, Halloumi und Omelette. Die Soßen seien allesamt hausgemacht. Falafel, frittierte Bällchen aus Kichererbsen, stellen Rasool und seine Mitarbeiter Hassan Alkorani, Yassir Alkorani und Jaafar Hassuni selbst her. In der Auslage liegt das aus Nüssen, Zuckersirup und Blätterteig gefertigte Baklava, eine arabische Dessertspezialität.

Shishas nur noch als Dekoration

Während früher noch die Shisha zum Angebot des Ladens gehörte und ein abgegrenzter Vorraum Rauchern vorbehalten war, sei das heute nicht mehr so, erklärt Rasool. Die Shishas sind nur noch Dekoration, weil Familien in den Laden kommen und für sie eine angenehme Atmosphäre herrschen solle. So wie für all die anderen Menschen, wegen denen Hussein Rasool jeden Tag gerne hinter dem Tresen im „1001 Nacht“ steht.

Von Christopher Gottschalk