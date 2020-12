Greifswald

Einen unfreiwilligen Abstecher zur Polizei machte am Samstagabend ein 86-jähriger Mann in Greifswald. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann seinen Honda gegen 17 Uhr aufeinem Parkplatz in der Bleichstraße abstellen. Dieser grenzt rückseitig an das Gelände der Polizei.

„Unbeabsichtigte Beschleunigung“

Im Zusammenhang mit dem Parkvorgang kam es zu einem Bedienfehler seitens des Fahrers, woraufhin das Fahrzeug unbeabsichtigt beschleunigt wurde. In der Folge überfuhr der PKW Honda zunächst einen Begrenzungsbordstein des Parkplatzes, durchbrach ein Zaunelement der Umfriedung und kam auf dem Gelände der Polizei zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Von Anne Ziebarth