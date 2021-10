Greifswald

Kinder im Grundschulalter haben Bewegungsdrang. Eine Binsenweisheit, die dennoch nicht automatisch zu notwendigen Investitionen der Kommunen auf Pausenhöfen führt. Die Martin-Andersen-Nexö-Grundschule steht dafür als Beispiel. Viele Jahre schon hoffen Schüler, Lehrer und Eltern auf eine Neugestaltung der Außenanlagen inklusive Spiel- und Sportgeräten.

2012 stellte die Schule bei der Hansestadt sogar einen offiziellen Antrag, um Schwung in dieser Sache zu erzeugen. Vergeblich. „Das Vorhaben ist zwar seit Jahren im Gespräch, fiel aber immer wieder hinten runter“, sagt Winfried Kremer, Leiter des städtischen Immobilienverwaltungsamtes. Nun endlich könnte es aber doch etwas werden.

Greifswald hat Aussicht auf Fördermittel in Höhe von 311.000 Euro, um die Außenanlagen komplett neu zu gestalten. Die Verwaltung stellte innerhalb des „Schulbauprogramms des MV-Schutzfonds“ einen Antrag, der mittlerweile positiv beschieden wurde. Voraussetzung für die Bewilligung sei aber, so Kremer, dass die Hansestadt rund 360.000 Euro Eigenmittel aufbringe. Mehr noch: Sie muss für die Fördermittel auch in Vorleistung gehen und damit in Summe erst einmal 520.000 Euro aufbringen. Kann die Bürgerschaft diesem Vorschlag folgen, stünde den Bauarbeiten im kommenden Jahr wohl nichts mehr im Wege.

Geplant waren 150 000 Euro

Eigentlich hatte das Stadtparlament für die Nexöschule im aktuellen Doppelhaushalt 2021/22 nur 150 000 Euro für den Schulhof bewilligt. Die vorhandene Anlage ist zwar gut gepflegt, jedoch in die Jahre gekommen. Der westliche Teil mit dem ehemaligen Schulgarten und einem Spielplatz mit Kleinspielgeräten ist bei schlechtem Wetter nicht nutzbar. Deshalb sollte mit den 150 000 Euro zumindest eine Verbesserung der Situation erreicht werden. Der Rest der Außenanlagen hätte später jedoch auch saniert werden müssen, so Kremer. Das Arbeiten in solchen Abschnitten erfordere immer Kompromisse und führe am Ende häufig zu Mehraufwand, bis hin zu Mehrkosten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds kam daher genau zum richtigen Zeitpunkt. Es fördert Maßnahmen, die der Bewältigung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen dienen. Abstandsregelungen ist dabei ein Stichwort. Werde der Schulhof komplett und ganzjährig nutzbar gemacht, könne er auch als zusätzliches, offenes Klassenzimmer dienen. Somit würden die Räumlichkeiten in der Schule entlastet. Gleichzeitig ermögliche die Umgestaltung eine bessere Verteilung der Kinder auf der Hoffläche – etwa 350 Schüler besuchen derzeit die Einrichtung an der Warschauer Straße.

Ziel der Verwaltung ist außerdem, die neu gestaltete Fläche mit Spiel- und Sportgeräten sowie Aufenthaltsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeiten auch allen anderen Kindern und Erwachsenen zur Verfügung zu stellen. „Wir müssen allerdings erst prüfen, ob es möglich ist, die Fläche dann zu einem öffentlichen Spielplatz zu machen“, sagt Winfried Kremer.

Von Petra Hase