Greifswald: Beliebte Computerspielschule zieht in neues Domizil

Die Computerspielschule hat ab sofort ein neues Domizil, wenn auch nur vorübergehend. Die beliebte Greifswalder Freizeiteinrichtung ist aus der Stadtbibliothek „ Hans Fallada“ ins Jugendfreizeitzentrum „Klex“ in die Lange Straße 14 umgezogen und wird dort erst einmal jeden Dienstag von 13.30 bis 17.30 Uhr für Interessenten öffnen. „Grund des Umzugs ist die anstehende Schadstoffsanierung in der Bibliothek“, sagt Yvonne Görs vom Vorstand des Vereins Medienzentrum Greifswald, dem Träger der Computerspielschule.

Die Computerspielschule versteht sich als Ort, der die Medienkompetenz von Kindern und Eltern fördert und versucht, Barrieren in der Kommunikation der Generationen zu überwinden. Hier wird spielerisch Wissen vermittelt, um selbstbewussten und kompetenten Umgang mit Computerspielen und dem weltweiten Netz zu erlangen. „Seit bald zehn Jahren betreiben wir aktive Medienarbeit, können auf sehr viele Projekte mit Schulen zurückblicken“, sagt der Theologe und Medienpädagoge Professor Roland Rosenstock, Vorstandsvorsitzender des Vereins.

Jährlich über 40 medienpädagogische Veranstaltungen

Jährlich werden in Kooperation mit unterschiedlichen Institutionen und Bildungsträgern über 40 medienpädagogische Veranstaltungen organisiert, die viel Zuspruch erhalten. Doch auch die Öffnungszeiten der Computerspielschule erfreuen sich großer Resonanz. „Es gab Tage, an denen über 50 Kinder und Jugendliche kamen“, berichtet Yvonne Görs. Manche von ihnen brächten auch Vater oder Mutter mit, um sie in ihre Spiele einzuweihen. Die Teilnehmerzahl sprenge eigentlich schon die räumlichen Kapazitäten.

Erst recht jetzt im „Klex“, wo es doch etwas beengt zugeht. Wegen der Corona-Pandemie müsse aber gleichzeitig Abstand gehalten werden. Auch Desinfektion, Stoßlüftung und Pausen seien wichtige Themen. Etwa 20 Plätze seien trotz aller Auflagen möglich, berichtet Marcel Rech. Er gehört zu jenen Lehramtsstudenten der Uni Greifswald, für die die Computerspielschule zugleich Ausbildungs- und Erprobungsort ist. „Auf diese Weise haben wir im Gegensatz zu anderen Kommilitonen sehr frühzeitig Kontakt zu Kindern“, wertschätzt Marcel Rech die Tätigkeit. Er, Toni Fischer, Marvin Böhlcke und gut 20 andere Studenten helfen den Kindern zum Beispiel, kleine Spiele zu programmieren, geben Spieleempfehlungen oder vermitteln Wissenswertes zur USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), sprich Altersbegrenzung und Jugendschutz. Wer Lust und Laune hat: Auch in den kommenden Sommerferien wird es viele Angebote und besondere Projekte geben.

Von Petra Hase