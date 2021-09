Greifswald: Benefizkonzert für neuen Musikschul-Flügel

Greifswald

“Musik beflügelt“ heißt es am Freitagabend um 19.30 Uhr im Saal der Straze in der Stralsunder Straße 10 beim Benenfizkonzert zugunsten eines neuen Flügels für die Greifswalder Musikschule. Das Motto ist in doppelter Hinsicht richtig: Zum einen erklingen Werke von Beethoven, Mozart, Schumann, Prokofjev, Schütz und weiteren Komponisten, gespielt und gesungen von Schülern und Lehrern der Musikschule. Der Saal der Straze bietet dafür eine wunderbare Akustik. Zum anderen werden durch den Verkauf der Eintrittskarten weitere Gelder für den neuen Flügel gesammelt.

Das Benefizkonzert ist eine Gemeinschaftsaktion von Musikschule, der Straze und dem Lions Club Baltic Greifswald. Derzeit werden an der städtischen Musikschule, die seit fast 70 Jahren existiert, etwa 750 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Davon hat die Klavierabteilung mit 159 Kindern und Erwachsenen die meisten Schüler.

„Leider entsprechen viele der alten und sehr alten Klaviere und Flügel nicht mehr den heutigen Anforderungen und müssen recht häufig repariert werden“, schildert Klavierlehrer Alexander Girod. Aus diesem Grund wurde eine Spendenaktion für den Kauf eines neuen Flügels an der Musikschule Greifswald ins Leben gerufen. Dank des Crowfunding-Projektes „99 Funken“ der Sparkasse Vorpommern kamen bis Ende Februar 12 000 Euro zusammen. „Durch weitere Unterstützung der Rotarier und Lions Frauen und großzügiger Spenden der Peter-Warschow- und der Bechstein-Stiftung fehlen jetzt nur noch Transportkosten in Höhe von gut 1500 Euro, die das Benefizkonzert bringen soll“, so Girod.

Benefizkonzert: 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gelten die Coronaregeln der Straze. Karten gibt es an der Abendkasse für 20 und ermäßigt für 10 Euro.

Von Cornelia Meerkatz