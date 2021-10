Greifswald

„Jeder Tag ist anders und abwechslungsreich, auch wenn man das vielleicht gar nicht glauben kann“, sagt Juliane Gruchow. Genau das schätze sie am meisten an ihrem Beruf als Lehrerin am Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB). „Aber die Missstände, die im vergangenen Jahr entstanden sind, jetzt auszubügeln, ist eine Herausforderung.“

Hinter ihr und ihren Kollegen liegen anstrengende Monate. Wie in vielen anderen Bereichen wurden auch die Lehrkräfte an den beruflichen Schulen mit Beginn der Pandemie vor enorme Herausforderungen gestellt. „Wir haben keine Hilfsmittel von der Landesregierung in die Hand bekommen. Bevor die Plattform ,It’s Learning’ (Anm. d. R.: ein Programm für den Online-Unterricht) kam, musste alles per E-Mail gemacht werden. Es gab keine Fortbildungsangebote. Also haben wir das hier vor Ort selbst organisiert“, sagt Jost Pommerenke, ebenfalls Lehrer an der Greifswalder Berufsschule.

Derzeit Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst

Doch nicht nur die technischen Neuerungen, auch die Gestaltung des Unterrichts haben zu einem steigenden Arbeitsaufwand geführt, der bis heute nicht honoriert wurde. Bei einer bundesweiten Aktion haben die Lehrkräfte am Donnerstag vor den Berufsschulen in Greifswald, Schwerin, Rostock und Demmin deshalb ein Zeichen gesetzt. Dazu aufgerufen hatte der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB).

Denn derzeit finden Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder statt. Dazu zählen neben Lehrkräften auch Mitarbeiter im Verwaltungsbereich, Beschäftigte im Pflegebereich der Kliniken und die Landespolizei. Die Gewerkschaften fordern eine Einkommenserhöhung um fünf Prozent, mindestens aber 150 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen sollen ebenfalls um 100 Euro angehoben werden.

Doch die erste Tarifrunde am 8. Oktober blieb ergebnislos. Bei seiner Rede vor den Lehrkräften in der Siemensallee sagte Jost Pommerenke, dass die Tarifverhandlungen nicht einfach werden. „Es ist Solidarität von allen Gruppen gefragt. Wir müssen die Sache aktiv mitgestalten. Wenn zum Streik aufgerufen wird, ist es wichtig, dass wir die Tarifbeschäftigten auf die Straße bekommen.“

Der Standort MV sei für angehende Berufschullehrer immer noch zu unattraktiv, sagen die Berufsschullehrer. Dafür gebe es verschiedene Gründe. Neben der Bezahlung sei zudem der Betreuungsschlüssel ein Grund, weshalb Lehrkräfte lieber in anderen Bundesländern arbeiten. „Es ist zum Teil wie bei Vorlesungen an der Uni. Die Schüler im ersten Lehrjahr sitzen an ihrem ersten Tag mit 34 Leuten in einem Raum. So können wir nicht auf diejenigen eingehen, die es etwas schwerer haben“, erklärt Juliane Gruchow.

Homeschooling: Schüler fühlten sich überfordert

Die Pandemie und der daraus resultierende Unterricht zu Hause vor dem Computer spitzte die Lage noch weiter zu. Ein Teil der Schüler fühlte sich überfordert. Das sei besonders bei den Schülern des Berufsvorbereitungsjahrs deutlich zu spüren gewesen, so Gruchow. Hinzu kamen die technischen Voraussetzungen, die eigentlich beim Homeschooling gegeben sein sollten, aber doch manchmal versagten. „Wir haben Schüler am Fachgymnasium, die aus der Torgelower Gegend kommen und am Online-Unterricht nicht teilnehmen konnten, weil sie kein Internet hatten“, berichtet Olaf Kindt.

Quereinsteiger müssen eingearbeitet werden

Die Tendenz an einer beruflichen Schule zu unterrichten, sinke rapide, fügt der Lehrer hinzu. „Es gibt so gut wie gar kein Nachwuchs mehr. Dass wir jemanden mit erstem oder zweitem Staatsexamen bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto.“ Deshalb gebe es immer mehr Quereinsteiger, die an den Berufsschulen arbeiten. Doch die müssen nach Einstellung noch intensiv betreut werden. „Sie haben zwar die Fachlichkeit, aber ihnen fehlen Pädagogik und Didaktik. Das Einarbeiten sollen die erfahrenen Lehrer auch noch nebenbei machen“, kritisiert Kindt.

Die Schulen seien damals mit dem Lehrerpersonalkonzept „künstlich in Teilzeit gedrückt“, führt er weiter fort. Begründung: Es würde weniger Schüler und somit weniger Klassen geben. „Das entsprach aber an den Berufsschulen nicht der Realität. Als man die Lehrer in Teilzeit geschickt hat, hat man die Stundenverpflichtung von 25 auf 27 Stunden erhöht.“ Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst werden am 1. und 2. November 2021 fortgesetzt. Der Ausgang ist weiterhin unklar.

Von Christin Lachmann