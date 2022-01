Greifswald

Die „Hanse 460“ aus Greifswald ist von einer internationalen Fachjury zur „European Yacht of the Year 2022“ gekürt worden. Das geht aus einer entsprechenden Mitteilung hervor. Coronabedingt wurde die Preisverleihung auch in diesem Jahr online abgehalten, da die Wassersportmesse „boot“ in Düsseldorf, auf der traditionell die Preise vergeben werden, erneut abgesagt werden musste.

In der Kategorie der Family Cruiser setzte sich die „Hanse 460“, gebaut bei der HanseYachts AG in Greifswald, gegen namhafte Konkurrentinnen durch, und konnte somit die weltweit wichtigste Auszeichnung in der Segelbootbranche für sich beanspruchen. Neben dem Votum der zwölfköpfigen Jury, bestehend aus den Chefredakteuren der größten europäischen Segelmagazine, gewann die Hanse 460 auch deutlich die Leser-Abstimmung vom deutschen Fachmagazin Yacht.

Team hat für den Erfolg gekämpft

„Wir sind unglaublich stolz, den Oskar der Segelbranche wieder nach Greifswald geholt zu haben. Das gesamte Team hat leidenschaftlich an dem Boot gearbeitet und für diesen Erfolg gekämpft“, sagte Andreas Unger, Produktmanager Hanse. „Unsere Entscheidung, erstmals mit den Designern von Berret-Racoupeau zusammenzuarbeiten, hat sich als goldrichtig erwiesen. Dieser Erfolg, auch was die Verkaufszahlen angeht, ist überwältigend.“

Jurystimmen

Von der Jury heißt es unter anderem: „Die Hanse 460 überzeugt mit anziehender Ästhetik, bietet genussvolles Segeln und das Gefühl einer noch größeren Yacht.“ (Toby Hodges, Yachting World - Großbritannien)

„Alte Hanse-Tugenden wurden bewahrt, dazu ordentliche Qualität und ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis.“ (Pasi Nuutinen, Vene – Finnland)

Von OZ