Greifswald: Betrunkener Autofahrer fährt Schlangenlinie auf Landstraße

Mit fast zwei Promille hat sich ein Autofahrer am Sonnabendvormittag hinter das Steuer gesetzt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge, wie der Mercedes in Schlangenlinie auf der L 35 in Richtung Greifswald unterwegs war und verständigte daraufhin die Beamten.

Führerschein wurde kassiert

Ein Funkstreifenwagen konnte den Pkw-Fahrer in der Gützkower Landstraße zwischen den beiden Kreisverkehren zum Anhalten bringen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 36-Jährigen bereits Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

