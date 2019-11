Greifswald: Bezahlbares Wohnen soll Vorrang haben

Greifswald

Günstige Neubauwohnungen sind in Greifswald schneller weg als man „piep“ sagen kann. Ist eine solche Mietwohnung auf dem Markt, buhlen zig Bewerber um die Wohnung. „Mehr bezahlbaren Wohnraum!“, forderte daher im April die Mehrheit der Bürgerschaft und beauftragte die Verwaltung, ein Konzept zur Förderung des sozialen und bezahlbaren Wohnraums zu erstellen. Lange war im Vorfeld noch gezankt worden, ob nun „Fördern von Baumaßnahmen“ oder „Verbilligen von Grundstücken“ der richtige Weg wäre, herausgekommen war schließlich ein Kompromiss, in dem von einem Kompromiss die Rede ist. Jetzt hat die Verwaltung mehrere Beschlussvorlagen eingebracht, die im Dezember abgestimmt werden sollen.

Maximal 100 000 Euro Zuschuss von der Stadt

„Wir setzen auf Förderung, nicht auf Verbilligung“, stellt Bausenatorin Jeannette von Busse klar. „Eine Förderung würde für alle Vorhaben greifen, Verbilligungen wären ja nur auf die Grundstücke der Stadt begrenzt." Die Verwaltung plant, im Bereich der Sozialwohnungen die bestehende Förderung des Landes zu ergänzen. „Wenn der Zuschuss des Landes nicht reicht, ergänzen wir“, so von Busse. Wer in Greifswald neue Sozialwohnungen schafft, könnte sich über einen Investitionszuschuss der Stadt in Höhe von 100 Euro pro geschaffenem Quadratmeter freuen, maximal allerdings 100 000 Euro pro Haus. „Wir schlagen vor, das Vorhaben zunächst auf zwei Objekte im Jahr zu begrenzen, das sind die Erfahrungswerte für Vorhaben des sozialen Wohnungsbaus“, so von Busse.

Niedrigste Startmiete soll Vergabekriterium werden

Bauamtsleiter Thilo Kaiser betont, dass man sich nicht nur auf die Sozialwohnungen beschränken wolle. „Die Menschen mit geringem oder mittleren Einkommen, welches aber über der Bemessungsgrenze für Sozialwohnungen liegt, sind diejenigen, die bei der Wohnungssuche am meisten Schwierigkeiten haben“, hat er beobachtet. „Deshalb ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum so wichtig.“ Der Begriff „bezahlbarer Wohnraum“ sei nicht eindeutig definiert, das Land spricht in seinen Richtlinien allerdings von Mieten zwischen 6,60 Euro und 7,40 Euro. Hier will die Stadt künftig mit einer anderen Ausschreibungspolitik von Grundstücken ein größeres Angebot schaffen. „In Gebieten, wo ein Geschosswohnungsbau vorgesehen ist, soll die Vergabe nach der geringsten Startmiete erfolgen“, erklärt von Busse.

B-Plan 13 könnte Pilotprojekt werden

Zum Zuge kommen soll das neue Verfahren bereits bei der Vergabe der städtischen Grundstücke im Be­bau­ungs­plan 13 am Elisenpark. „Hier werden nicht das Höchstgebot, sondern die Mietkriterien entscheiden“, kündigt die Bausenatorin an. Im Be­bau­ungs­plan 13 sind unterschiedliche Strukturen vorgesehen, sowohl Sozialwohnungen als auch hochpreisiger Wohnraum sowie eine Parzelle mit „bezahlbarem Wohnraum“, außerdem Grundstücke für Einfamilienhäuser. „Uns ist es wichtig, für eine gute Durchmischung zu sorgen“, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). „Das funktioniert ja auch schon in vielen Bereichen, beispielsweise in der Einsteinstraße. Dort sind eher höherwertige Wohnungen in einer niedrigpreisigen Umgebung entstanden.“

„Nicht ganz einfache“ Grundstücke suchen Nutzer

Zur Diskussion stehen auch die verbliebenen Einzelgrundstücke der Stadt. „Wir haben uns die Flächen noch einmal angesehen“, sagt von Busse. „Und stellen jetzt die Frage, ob sie auch für die Errichtung von sozialem oder bezahlbaren Wohnungsbau geeignet wären.“ Die Grundstücke seien nicht ganz „einfach“, räumt von Busse ein. Nicht ohne Grund seien sie noch im Besitz der Stadt. Zur Diskussion stehen die Fläche an der Lise-Meitner-Straße 1 (Wiese), an der Gützkower Landstraße (Garagen/Kleingärten), das Grundstück mit der Einfeldturnhalle in der Feldstraße, das Eckgrundstück Grimmer/ Loitzer Straße, die Ernsthofer Wende 1–3 (an der Fischer-Schule). Auch an der Wolgaster Straße/Franz-Wehrstedt-Weg gibt es ein Grundstück, über dessen Umnutzung man nachdenken müsse, hier war auch mal ein Dorfplatz im Gespräch. Als siebtes und letztes Grundstück steht die Ma­ka­ren­ko­straße 7 auf dem Plan. Das Gelände neben den unsanierten Plattenbauten wird derzeit als Grünfläche genutzt. „Es gibt dort mit Sicherheit einen Zielkonflikt“, sagt Oberbürgermeister Fassbinder. „Alle wollen auf die gleichen Flächen: Sport, Wohnen, Freizeit. Die Entscheidung darüber ist eine politische. Sie muss von der Bürgerschaft getroffen werden.“

AG Bezahlbares Wohnen 2014 hat die Bürgerschaft die Einrichtung der AG „Bezahlbarer Wohnraum“ beschlossen, um Fragen zum Wohnraum und der Mietpreisbremse zu erläutern. Das Gremium wurde interfraktionell besetzt, dazu kamen Vertreter der Wohnungsgesellschaften WVG, WGG sowie Vertreter mehrerer Sozialverbände. Im Moment ruht die Arbeit des Ausschusses, der Sozialausschuss entscheidet in seiner nächsten Sitzung am Dienstag über das weitere Bestehen der AG oder eine Eingliederung in den Sozialausschuss.

Von Anne Ziebarth