Greifswald: Bibliothek bietet Brockhaus digital für 15 Euro

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen 15 Euro geschenkt. Was würden Sie davon kaufen? Eine gute Flasche Wein, ein spannendes Buch oder vielleicht die ganze Welt des Wissens? Geht nicht? Geht doch! Mit einem Benutzerausweis der Stadtbibliothek „ Hans Fallada“, der pro Jahr 15 Euro kostet, steht den Greifswaldern ab 1. September die komplette Brockhaus-Enzyklopädie sowie das Brockhaus-Jugendlexikon zur Verfügung. Kinder zahlen nix, für Jugendliche ab 16 Jahren beträgt die Jahresgebühr zehn Euro. Und das Beste daran: Per Smartphone kann sich jeder dieses unermesslich umfangreiche Wissen zu Millionen Stichwörtern einfach in die Hosentasche stecken.

„Den mehrbändigen Brockhaus im Regal haben wir schon vor den aktuellen Bauarbeiten im Haus entsorgt“, sagt Bibliotheksleiterin Anja Mirasch. Denn die Herausgeber des Nachschlagewerks, das sich in 200 Jahren zum umfassendsten fachlich betreuten Lexikon im deutschen Sprachraum entwickelt hat, haben den Druck bereits 2014 eingestellt. Aktualisierte Auflagen erschienen seither nur noch digital. Was liegt also näher, wissbegierigen Lesern, die auf fundierte Informationen setzen, künftig dieses bewährte Kompendium anzubieten?

Nur noch wenig Fachbücher in den Regalen

„Wir haben uns im Vorfeld des Erwerbs der Enzyklopädie mit Lehrern verständigt. Schüler dürfen beispielsweise nicht für Facharbeiten Wikipedia verwenden, da es sich hierbei um keine geprüften Quellenangaben handelt“, sagt Mirasch. Anders bei Brockhaus. Das Nachschlagewerk sei bestens geeignet zur Vorbereitung von Referaten, Präsentationen und Hausarbeiten … Und natürlich nicht nur für Schüler.

Ausschlaggebend für den Erwerb der Lizenz war aber auch, dass mit der anstehenden Schadstoff- und Dachsanierung des Hauses die Abteilung der Sach- und Fachbücher im zweiten Obergeschoss schließen musste. „Wir konnten zwar einen Teil der Literatur im Foyer und im Veranstaltungsraum unterbringen, darunter die zurzeit stark nachgefragte Reiseliteratur für Deutschland, Erziehungsratgeber oder Bücher übers Kochen, Basteln und Nähen“, nennt Mirasch einige Beispiele, „aber bei Weitem nicht alle Medien.“ Außerdem kam hinzu: Im Zuge der Corona-Krise entdeckten immer mehr Greifswalder die Onlineangebote.

5400 digitale Entleihungen im Juli

„Bis März dieses Jahres verzeichneten wir pro Monat so um die 4000 digitale Entleihungen, maximal 4500. Im April, als die Stadtbibliothek wegen der Pandemie geschlossen hatte, waren es dann plötzlich 5800“, berichtet die Leiterin. Ein Anstieg um bis zu 45 Prozent! Zwar gewährte die Bibliothek den Interessenten in jenem Monat ausnahmsweise eine kostenlose Nutzung der Onleihe MV, da eine Neuanmeldung wegen der Schließung nicht möglich war. „Doch der positive Trend hielt auch an, als die Nutzung wieder kostenpflichtig wurde. Im Juli zählten wir 5400 digitale Entleihungen, von Januar bis Juli waren es insgesamt 35 000“, freut sich Mirasch. Zum Vergleich: Noch 2016 registrierte das Haus im gesamten Jahr gerade einmal 26 000 Entleihungen.

Über 80 000 Titel in der Onleihe

Mit anderen Worten: Die Mediennutzung ändert sich rasant. „In jüngster Zeit kommen immer mehr Leute zu uns und lassen sich die Funktionsweise der Onleihe erklären. Das tun wir gern, ist ja auch ganz einfach. Am besten ist es, das eigene Tablet, den Laptop oder Smartphone mitzubringen“, empfiehlt Anja Mirasch. Mit Hilfe des Bibliotheksausweises sei der Login ein Kinderspiel: Auf der Homepage der Onleihe MV den Button „Mein Konto“ anklicken, Ausweisnummer eintragen und ein Passwort eingeben (bei der ersten Anmeldung das Geburtsdatum) und schon öffnet sich das komplette Angebot. Alles Weitere erklärt sich fast von selbst. Mittlerweile können die Nutzer aus über 80 000 Titeln auswählen – mehr als in den Regalen der Bibliothek steht. Tendenz stetig steigend. Neben e-Books können Hörbücher (e-Audio), Zeitungen (e-Paper) und Zeitschriften (e-Magazine), Videos und Musik ausgeliehen werden.

Bibliotheken investieren gemeinsam

Möglich macht dieses umfangreiche Angebot der Bibliotheksverbund in MV: 34 Häuser haben sich zusammengeschlossen, um mit vereinten Kräften, sprich finanziellen Mitteln, dieses digitale Angebot für ihre Leserschaft bereitzustellen. Dazu kaufen sie Lizenzen, von gefragten Titeln gleich mehrere. Ist das begehrte Exemplar trotzdem nicht verfügbar, kann man es sich per Mausklick vormerken lassen.

Die Brockhaus-Enzyklopädie indes gibt es ab September nur für die Nutzer mit einem Greifswalder Bibliotheksausweis. Daher müssen sich Interessenten auch über die Homepage der Stadtbibliothek einloggen. Das Prozedere ist jedoch identisch mit dem der Onleihe MV, also genau so simpel.

