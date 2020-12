Greifswald

Blutspender können kurz vor Weihnachten ein Fahrrad gewinnen. Dazu müssen sie nur ihre 20 Euro Aufwandsentschädigung, die es für die Blutspende gibt, in zwei Greifswald-Gutscheine umtauschen.

Die Universitätsmedizin kooperiert bei der Aktion mit dem Stadtmarketing. Das Trekkingrad haben die Sparkasse Vorpommern und das Radcenter Wallis & Fründ gestiftet. Die Teilnahme ist ab sofort und bis zum 22. Dezember möglich. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich vorher unter 03834/ 86 5478 anzumelden und sich einen Termin für die Blutspende geben lassen.

Lesen Sie auch

Greifswalder Spender sind treu

Auch über die Feiertage werden Blutkonserven benötigt, betont Prof. Andreas Greinacher, Chef der Transfusionsmedizin in der UMG. Daher rufe er die Menschen in der Region auf, auch in den kommenden Wochen Blut zu spenden. „Ich freue mich sehr, dass die Menschen sehen, wie verantwortungsbewusst wir in dieser Corona-Zeit agieren und dass sie uns mit Recht zutrauen, eine sichere Blutspende zu garantieren.“ In einigen anderen Regionen seien die Spenderzahlen erheblich abgesackt, weiß Greinacher, „doch in Greifswald sind unsere Spender beeindruckend treu“.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

„Greifswalder unterstützen Greifswalder – nicht nur durch eine Blutspende “

„Der Zusammenhalt ist gerade in dieser schwierigen Zeit hoch“, freut sich der Mediziner. Das zeige auch die Kooperation dieser Weihnachtsaktion: Die Sparkasse Vorpommern und das Radcenter Wallis & Fründ haben ein Fahrrad gestiftet, das unter den Blutspendern verlost wird – aber nur unter denen, die ihre Aufwandsentschädigung von 20 Euro gleich vor Ort in zwei Greifswald-Gutscheine à 10 Euro umtauschen. „So stärken wir gemeinsam den örtlichen Handel“, begründet Greinacher, „und der kann es im Moment wirklich brauchen. Greifswalder unterstützen Greifswalder – nicht nur durch eine Blutspende.“

Von AZ