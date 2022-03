Greifswald

In Greifswald gehen zwar mehr Menschen zur Blutspende als im Rest der Bundesrepublik – aber genug ist es kaum. Das sagt Ulf Alpen, Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Unimedizin Greifswald. Den Weg in die Blutspende finden mindestens acht Prozent aller spendetauglichen Personen in der Hansestadt. „Im Bundesdurchschnitt gehen etwa vier Prozent spenden. Das Engagement, zu spenden, hat in den vergangenen Jahren nicht abgenommen. Das nützt allerdings nichts, wenn die Bevölkerung überaltert“, sagt Alpen. Daher sei die Blutspende stark auf die Hilfe junger Menschen wie Studierender angewiesen.

Ältere Spender wechseln laut Alpen quasi die Seiten, weil sie selbst Konserven benötigen, während es zu wenige neue Spenderinnen und Spender gibt. Spenden darf, wer zwischen 18 und 68 Jahren alt ist. Zudem gebe es immer noch die Pandemie, die wegen Abstandsregeln und einer vorgeschriebenen Terminvergabe manche Interessierte davon abhält, sagt Alpen. Zudem seien viele Menschen in Quarantäne oder mit Corona infiziert, die nicht ihr Blut spenden können.

Im Notfall Blut von anderen Kliniken kaufen

Der ärztliche Leiter der Blutspende, Dr. Thomas Thiele, erzählt, dass die Universitätsmedizin auch noch das Krankenhaus in Wolgast und das Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg mit Blut versorgen müsse. Wenn es in anderen Krankenhäusern Mecklenburg-Vorpommerns zu Engpässen komme, versorgen sie die mit. Das aber nicht regulär. Nur in Notfallsituationen.

Musste die Blutspende schon zusätzliches Blut von außerhalb besorgen? Thiele sagt: „Ja, zum Teil schon. In Deutschland sind die Blutspendedienste teilweise so vernetzt, dass wir auch woanders einkaufen könnten. Wir haben aber zwei Nachteile: die weiten Wege und das bundesweite Problem ,Mangel an Blutspenden’.“

Greifswald dankt allen Spendern

In den Sommerferien oder während einer Pandemie könne es gut sein, dass Blutkonserven überall knapp sind. „Unsere Strategie ist es, die Eigenversorgung so gut wie möglich hinzubekommen. Wir hatten Glück, dass wir keine OPs absagen mussten.“ Das sei in anderen Kliniken der Fall gewesen. „Wir konnten die Aufrechterhaltung durch unsere eigenen Blutspender gewährleisten. Trotz Corona hielten sie uns die Treue“, dankt Thiele den Greifswalderinnen und Greifswaldern.

Eine Blutspende zuzukaufen koste ungefähr 100 Euro, sagt Thiele. Das sei der Preis für die Aufwandsentschädigung für die andere Klinik. Solche Aktionen seien stets eine Verschiebung des Mangels von einem Haus ins andere, ergänzt Ulf Alpen. „Man hilft, bevor Patienten zu Schaden kommen.“ Glücklicherweise seien diese Fälle weiterhin die Ausnahme.

Studenten starten den „Vampire Cup“

Alpen sagt: „Vor Jahren haben wir schon überlegt, was wir machen, wenn die Überalterung der Bevölkerung zunimmt. Deswegen wurde damals eine Initiative gestartet, mit der wir möglichst viel sparen können: Mit wenig Blut vielen Menschen helfen.“ Doch ohne neue Interessierte funktioniere das System nicht. Deswegen sollen vor allem diejenigen angesprochen werden, die bisher noch gar nicht darüber nachgedacht haben, Blut zu spenden.

Auch auf der studentischen Seite gibt es immer wieder Initiativen in diese Richtung: Ein Beispiel ist der Blutspendemarathon ,Vampire Cup’. Diese Aufrufe brächten auch etwas, so Alpen. „Das sind punktuell 30 bis 40 mehr Spenden. Ohne diese würden wir noch schlimmer dastehen. Wir sind immer sehr glücklich darüber, wenn sich neue Initiativen bilden, die uns helfen, dafür zu sorgen, dass das Thema Blutspende wieder in den Fokus rückt.“ Täglich hat die Unimedizin Greifswald einen Bedarf von etwa 80 Blutkonserven.

Dringlichkeit an Blutspenden

Thomas Thiele befürchtet, dass die Menschen von den vielen Spendenaufrufen genervt sein könnten: „Wir wollen nicht nur immer herumjammern, dass wir zu wenig Blut haben. Wir sind daran interessiert, ein positives Bewusstsein für die Blutspende zu etablieren, damit die Leute dann auch regelmäßig hier herkommen, weil sie sich hier wohlgefühlt haben. Außerdem können sie mit ganz wenig Aufwand viel Gutes tun.“

Die Blutspende Greifswald möchte den Greifswalderinnen und Greifswalder die Blutspende so angenehm wie möglich machen. Die Aufwandsentschädigung von 20 Euro ist nichts Neues. Das Gleiche gilt für die langen Öffnungszeiten und die Terminvereinbarung per Telefon. Neu ist das offene Internet vor Ort und der Online-Terminkalender unter der Adresse blutspende-hgw.de. Bei dieser Neuerung soll es aber nicht bleiben: Eine Blutspendeapp, die die Blutgruppe und den nächsten Termin speichert und damit eine einfache Planung ermöglicht, soll kommen.

Blutspende Greifswald Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 8 - 18 Uhr Freitag: 7 - 16 Uhr Jeden 1. Sonnabend im Monat: 8 – 12 Uhr Termine online reservieren: www.blutspende-hgw.de Termine telefonisch reservieren: 03834 / 86-5478 Anfahrt: Blutspende der Universitätsmedizin Greifswald; Ferdinand-Sauerbruch-Straße; 17475 Greifswald Es gilt die 3G-Regelung.

