Greifswald

In der Praxis von Christina Koch stehen bis in den Januar Impfungen gegen Corona im Terminkalender. Durchorganisiert und geplant unter der Annahme, wöchentlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer zu erhalten. Sechs Spritzen gibt eine Ampulle her, so viele Patienten braucht es pro Ampulle, damit kein Impfstoff verfällt.

Womit die Greifswalder Hausärztin nicht gerechnet hatte, war die Begrenzung der Liefermengen von Biontech und der Umschwung auf den Impfstoff von Moderna Ende November. Sie weiß nun nicht mehr, ob sie die Termine einhalten kann, weil weniger Impfstoff ankommt als bestellt.

„Das ist eine Katastrophe, weil die Termine nicht mehr planbar sind. Wir schauen jetzt von Woche zu Woche, wem wir absagen müssen“, sagt die Allgemeinmedizinerin. So wie ihr geht es auch anderen Ärzten in Greifswald. Die Impfkampagne ruckelt, weil plötzlich der Impfstoff fehlt.

Mitarbeiter sind überlastet

Zu Beginn der Boosterimpfungen Mitte November seien Bestellungen so angekommen, wie Koch und Kollegen sie aufgegeben haben. Zuletzt durfte sie maximal 48 Dosen bestellen, so hatte es das Bundesgesundheitsministerium bestimmt.

Der bis dahin amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte Ende November angekündigt, dass der Impfstoff des Unternehmens Moderna ausreichend zur Verfügung steht und bestellt werden kann. Biontech hingegen müsse der Bund begrenzen.

Koch impft weiter nur mit den Dosen Biontech, die sie bekommt. Es sei im Praxisalltag nicht umsetzbar, alle Patienten anzurufen und Termine umzuplanen und ihnen zu erklären, dass ein anderer Impfstoff zum Einsatz kommt. „Die Mitarbeiterinnen sind bereits überlastet“, macht sie deutlich.

Der Impfstoff von Moderna sei gut, ist sich Dr. Sven Kuchling aus Greifswald sicher. Sein Problem ist, dass er statt sechs Patienten zwanzig braucht, wenn er von Biontech zu Moderna wechselt. Aus einer Ampulle Moderna lassen sich 20 Spritzen für die Boosterimpfung ziehen, macht 14 Patienten mehr als ursprünglich für eine Impfstunde geplant. „Wir machen es gerne und arbeiten auf Hochtouren. Aber es braucht dann auch die zusätzliche Zeit und ausreichend Impfstoff“, sagt Dr. Kuchling.

Hausarzt: „Impfstoff in Verruf geraten“

In der vergangenen Woche habe er seine ersten Dosen Moderna verimpft. Auch diese Anstrengungen werden aus seiner Sicht aber nicht ausreichen, um das Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu erreichen, bis Weihnachten 30 Millionen Boosterimpfungen in Deutschland in die Arme zu bringen. Solange die Zusagen vom Großhandel über Liefermengen fehlen, könnten Ärzte nicht freimütig Termine vergeben, sagt Kuchling.

„Ich finde es furchtbar, dass man die Impfstoffe gegeneinander ausgespielt hat“, sagt er in Richtung Jens Spahn. „Ich bekomme Moderna besser geliefert als Biontech, aber durch die Kommunikation in den Medien ist Moderna in Verruf geraten“, lautet sein Urteil. Spahn hatte gesagt, dass Modernadosen verimpft werden müssen, weil sie ansonsten im Frühjahr 2022 verfallen.

Dr. Beate Herberg und ihr Mann Dr. Matthias Herberg impfen seit der vergangenen Woche mit Biontech und Moderna in ihrer Gemeinschaftspraxis – obwohl viele Patienten Biontech wollen. Sie müssten zusätzlich aufklären und offene Fragen beantworten.

„Was mich ärgert, ist, dass wir in den Praxen gut organisiert sind, aber nicht so viel impfen können wie möglich, weil die Lieferungen ausbleiben“, sagt Beate Herberg. Termine seien bis in den Februar vergeben worden.

Kürzungen um bis zu 50 Prozent

Dennoch bleibe sie optimistisch und hofft, dass sich die Lage zum Anfang des kommenden Jahres entspanne. Zumindest in der Woche für den 13. Dezember seien die Bestellungen wie aufgegeben angekommen, sagt Pia Stübs, die Inhaberin der St. Jacobi Apotheke. Apotheken bestellen bei Großhandelsunternehmen wie Sanacorp und verteilen die Ampullen bei den Hausärzten.

„In der Vorwoche hatten wir noch Kürzungen um 50 Prozent. Der Anteil an Bestellungen für Moderna wächst“, sagt Stübs. Für die Woche vom 20. Dezember an stehen den Praxen dann jeweils 30 Impfdosen Biontech zu, teilt die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit. Moderna gibt es unbegrenzt.

Hausärztin Dr. Hanna Wilfert aus Greifswald hoffe, dass Anfang kommenden Jahres Biontech auch als Einzelspritze ausgeliefert werde. Das würde Arbeit reduzieren, Impfungen seien dann spontaner möglich, ähnlich wie bei der Grippeschutzimpfung. Ihren Patientinnen und Patienten könne sie Moderna derzeit gut vermitteln.

„Wir hatten kurz Stress nach den Lieferengpässen, haben aber schnell umdisponiert“, sagt Wilfert. Wichtig sei, dass neben den Impfzentren und Betriebsärzten auch so viele Hausärzte wie möglich impfen können.

Von Christopher Gottschalk