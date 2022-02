Greifswald

Viele Leute stecken sich in Vorpommern-Greifswald mit dem Coronavirus an, und weil ein zu hoher Teil ins Krankenhaus muss, steht die Corona-Warnampel im Landkreis am Mittwoch auf Rot. Es ist der dritte Tag in Folge und damit gelten ab Freitag, 4.2., verschärfte Bedingungen: Schwimmbäder müssen schließen. Sportvereine dürfen mit maximal 15 Personen unter 2G-plus-Regeln im Innenbereich trainieren und die Testregeln in anderen Bereichen werden ausgeweitet.

Für die Besitzer der Boulderhalle Grips in Greifswald bedeutet es: Sich wieder zu fragen, wie es weitergeht. „Wir wünschen uns von der Politik nachhaltige und verlässliche Regeln, die ein Öffnen und Schließen vermeiden. Man muss unbedingt berücksichtigen, dass wir wirtschaftlich arbeiten müssen“, sagt Bettina Rehmann, Mitbetreiberin der Halle. Dort sind 1000 Quadratmeter Platz, auf denen die Gäste an Wänden bouldern. Achtzehn Mitarbeiter sind dort tätig. Trotz der schärferen Regeln wird die Boulderhalle weiter geöffnet bleiben. Das sagt Bettina Rehmann und beruft sich auf eine Formulierung der Corona-Regeln, die das Land veröffentlicht hat.

Kaum Ansteckungsrisiko in Boulderhalle

Fitnessstudios dürfen bei den verschärften Regeln der Warnstufe Rot weiter unter 2G-plus-Regeln offen bleiben. Genauso wie andere „nicht vereinsbasierte Sportaktivitäten“ – so steht es in der Onlineübersicht, die das Land auf der Webseite mv-corona.de veröffentlicht. Kletter- oder Boulderhallen werden nicht explizit erwähnt. Also stützt sich Rehmann auf die Ausnahme für Sportaktivitäten. Etwas anderes bleibe ihr nicht übrig. Das Risiko, sich in der weitläufigen Halle anzustecken, sei gering. „Man kann hier Abstand halten und alle Hygienemaßnahmen befolgen“, betont sie.

Betrieb im Sommer, Schließung im Winter

Noch im März 2021 habe die Stabsstelle Corona des Landkreises mitgeteilt, dass die Boulderhalle wie ein Fitnessstudio zu behandeln sei, erinnert sich Rehmann. Damals hieß das: Die Türen müssen geschlossen bleiben, weil der Publikumsverkehr verboten war. „Das wollten wir nicht hinnehmen. Auch bin ich überzeugt, dass man den Menschen in Corona-Zeiten ermöglichen muss, ihren Sport zu treiben, um körperlich fit zu bleiben – als Ausgleich und zur Stärkung des Körpers.“

Vertreter des Landkreises hätten nach einem Vor-Ort-Termin schließlich doch grünes Licht für die Öffnung gegeben, sagt Rehmann. Nach wenigen Tagen Öffnung ging Mecklenburg-Vorpommern noch im April wieder in den harten Lockdown, so dass die Boulderhalle erneut zumachen musste. Ab dem Sommer durfte die Halle schließlich aufmachen. Kinderkurse fanden statt, eine Klettergemeinde mit vielen Stammgästen etablierte sich.

Mit der Einführung der Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene Ende November rasten die Besucherzahlen wieder in den Keller. „Es kam niemand mehr. Wir konnten keine Tests für die Gäste kaufen und es gab zu wenige Möglichkeiten, sich in Testzentren testen zu lassen“, so Rehmann. Deswegen entschieden sie sich, von Mitte Dezember bis Mitte Januar zu schließen. „Seit der Wiedereröffnung läuft es wieder, wenn auch zögerlich. Wir haben aber die ersten Buchungen für Kurse in den Ferien und sind gespannt, wie es weitergeht.“

Von Christopher Gottschalk