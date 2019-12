Greifswald

Ein Brand in einer Küche hat in der Silvesternacht die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Greifswald beschäftigt. In der Steinbeckerstraße war es kurz nach Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Wie Einsatzleiter Maik Sommerfeldt mitteilte, wurde bei dem Brand niemand verletzt, die Wohnung könne vermutlich wieder bewohnt werden.

Von Anne Ziebarth