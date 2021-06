Greifswald: Bürgerschaft plädiert für große Parkhaus-Variante

Greifswald

Mit großer Mehrheit hat sich die Greifswalder Bürgerschaft nach langen Debatten in den Fachgremien für den Bau eines Parkhauses auf dem Nexöplatz mit 467 Stellplätzen ausgesprochen. Inklusive der Stellflächen unter freiem Himmel wird es an dem Standort dann künftig 530 Parkplätze geben. Aktuell sind dort 190 vorhanden.

Damit votierte das Gremium für die sogenannte große Variante B. Der Aufsichtsrat der Greifswalder Parkraumbewirtschaftung mbH (GPG), die Bauherr und Betreiber sein wird, hatte sich auf der Basis von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für eine kleinere Variante A mit insgesamt 467 Parkplätzen, davon 416 im Haus, ausgesprochen. Laut GPG-Geschäftsführer Sebastian Lafsa sind beide Optionen für das städtische Tochterunternehmen wirtschaftlich zu betreiben, wobei das kleine Haus aufgrund der kürzeren Refinanzierungsdauer als attraktiver eingeschätzt wurde. Die Variante A hat höhere Erstellungskosten pro Stellplatz und weniger Kapazitätsreserven als Variante B, weist aber geringere Investitionskosten auf.

Auch Platz für Fahrräder

Neben den Pkw-Stellplätzen soll das Parkhaus in einem abgetrennten Teilbereich auch Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Lastenräder haben. Zudem sind ein Aufzug, ein Gründach und eine WC-Anlage geplant. GPG-Geschäftsführer Sebastian Lafsa hofft, das Parkhaus 2023 eröffnen zu können. „Die Planungen stehen. Jetzt geht es darum, den Bauantrag zu stellen, um möglichst noch in diesem Jahr die Baugenehmigung zu erhalten. Dann können die Arbeiten 2022 beginnen“, sagt er auf OZ-Nachfrage.

Die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft konnte mit einem Änderungsantrag zur Verwaltungsvorlage punkten: Die Mehrheit des Gremiums schloss sich dem Vorschlag an, die Errichtung eines weiteren Parkhauses am Standort Bahnhofstraße prüfen zu lassen und die Bürgerschaft zeitnah über das Ergebnis zu informieren. „Das klingt gut“, sagt Lafsa zu dieser Idee, für den solche Überlegungen jedoch nicht neu sind. Denn die derzeit dort vorhandenen 150 Pkw-Stellplätze seien sehr gut ausgelastet. Heißt: Der Bedarf, dort sein Auto abzustellen, ist groß, eine Kapazitätserweiterung daher durchaus denkbar.

Von Petra Hase