Lange wurde über das Für und Wider gestritten, nun endlich haben die Kommunalpolitiker Nägel mit Köpfen gemacht. Der Hauptausschuss der Greifswalder Bürgerschaft hat in einer Sondersitzung die Stadt beauftragt, ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur Reduzierung des stetig wachsenden Wildschweinbestandes im Stadtgebiet zu prüfen und bei Machbarkeit umzusetzen.

Auch die umstrittene Jagd gehört dazu.„Ein Konsenspapier der Fraktionen“, beschreibt Grünen-Fraktionschef Alexander Krüger den ausgehandelten Kompromiss.

Konkret einigten sich deren Vertreter auf folgende Punkte:

Erstens soll ein maßvolles Beräumen der Vegetation bzw. Tageseinstände der Tiere an einzelnen noch zu bestimmenden Standorten im Stadtpark und im Unterholz zwischen Koitenhäger Landstraße und der Pappelallee bis hin zum Elisenhain dazu führen, den Aufenthalt für die Tiere unattraktiver zu machen.

Zweitens sollen Jagden in abseits gelegenen, von den Wildschweinen betroffenen Bereichen des Stadtgebietes und im Stadtpark per Ausnahmegenehmigung der Jagdbehörde und unter Vorbehalt einer fachlichen Einschätzung im Hinblick auf die Effektivität dieser Maßnahme möglich sein.

Drittens soll ein Vergrämen der Wildschweineinstände durch eingewiesenes Personal erfolgen – und zwar dort, wo eine Jagd nicht möglich ist.

Viertens sollen Ablenkfütterungen angelegt werden, um die Tiere dahin zu locken, wo sie nicht ganz so für Unruhe sorgen.

Fünftens soll auch eine finanzielle Unterstützung der Jagdgenossenschaft bei der Jagd auf Wildschweine geprüft werden.

Sechstens sollen Wildschweine auch gefangen werden – unter Vorbehalt einer fachlichen Einschätzung im Hinblick auf die Effektivität dieser Maßnahme.

Siebtens wird die Entwicklung einer Vermarktungsstrategie für Wildschweinfleisch angestrebt.

Achtens soll die Greifswalder Agrarinitiative, ein Zusammenschluss von Landeigentümern und Pächtern, in das Wildschweinmanagement der Stadt einbezogen werden.

Neuntens hat sich insbesondere die Grünen-Fraktion dafür ausgesprochen, großflächig Informationen zur Erläuterung von Maßnahmen zu streuen, zum Beispiel auch mittels einer Plakatkampagne. Dabei gelte es ebenso, die Greifswalder über richtiges Verhalten bei Kontakt mit Wildschweinen aufzuklären.

Ortsteilvertretungen sollen eingebunden werden

Mit dem einstimmig gefassten Beschluss haben die Kommunalpolitiker Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zugleich aufgefordert, engmaschig über Prüfergebnisse und die Umsetzung der Aufgaben zu informieren. Auch die betroffenen Ortsteilvertretungen sollen eingebunden werden. Dieser Punkt war besonders den Linken und der Tierschutzpartei wichtig.

Mit der Forderung zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Reduzierung des Wildschweinbestandes in der Stadt nahm der Ausschuss zugleich eine Anregung der CDU-Fraktion auf. Dabei sollen insbesondere die Sicherheit der Bürger und der Wildtierschutz Beachtung finden.

Dem Beschluss ging in den vergangenen Monaten eine lange Debatte voraus, die in mehreren Änderungsanträgen zu einem Sieben-Punkte-Plan der Stadtverwaltung gipfelte. Am Ende strickte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen daraus ein gemeinsames Papier, mit dem auch der OB nach eigenen Aussagen mitgehen kann.

Jagen mit Schalldämpfer und Wärmebildtechnik

Um keine Zeit mehr verstreichen zu lassen, hatte die Hansestadt vorsorglich beim Landkreis als Jagdbehörde eine Erlaubnis zur Jagd beantragt. Die wurde per Schreiben vom 29. März für vier Standorte in der Gemarkung Eldena mit diversen Auflagen erteilt, heißt es auf OZ-Anfrage aus dem Rathaus. Dazu zählen unter anderem die Verwendung bleifreier Munition, Wärmebildtechnik und Schalldämpfer sowie eine vorherige Anzeige der Jagd bei Polizei, Rettungsleitstelle und Jagdbehörde. Zudem müsse vorab genau festgelegt werden, wie geschossen werden darf. Dazu gehöre die Schussrichtung und das Nutzen von Böschungen und Gräben als natürliche Kugelfänge.

„Die Genehmigung des Landkreises bezieht sich erst einmal nur auf den städtischen Wildtiermanager“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann und fügt hinzu: „Da die Jagd im innerstädtischen Bereich äußerst sensibel ist, wollen wir das als Stadtverwaltung erst einmal alleine versuchen, um auch Erfahrungen zu sammeln und zu sehen, welche Probleme entstehen.“ Je nachdem wie es laufe, könne auch Stadtförster Bent Knoll nach einer entsprechenden Genehmigung noch tätig werden.

Rotten werden Stadt im Mai verlassen

Trotzdem geht es nicht sofort los. Zur Bejagung seien weitere Vorbereitungen zu treffen. Insbesondere sollen an den genehmigten Stellen Hochsitze aufgestellt (eine Forderung des Kreises) und erforderliche Technik beschafft werden. Wildtiermanager Heiko Gust werde dann zunächst an einzelnen Einständen vorwiegend nachts versuchen, Schwarzkittel zu erlegen, um noch im Frühjahr Unruhe in den Beständen zu verbreiten.

Die Genehmigung des Kreises bezieht sich auf die Zeit zwischen 22 und 4 Uhr morgens. „Es ist davon auszugehen“, so Reimann, „dass die Rotten im Mai überwiegend das Stadtgebiet verlassen und erst im Herbst nach der Maisernte wieder zurückkommen.“ Die Zurückdrängung der Wildschweine aus dem Stadtgebiet werde daher eine dauernde Aufgabe bleiben.

