Radfahren in der Hansestadt kann Frust und Lust sein. Einerseits gibt es da merkwürdige Verkehrsführungen und gefährliche Situationen, andererseits auch geschwindes Radelgefühl auf der Magistrale quer durch die Stadt. Und es gibt Knöllchen! Fahren in der Fußgängerzone, fahren ohne Licht, fahren auf der falschen Seite des Radwegs... die Liste der Verstöße ist lang.

Ziemlich sauer ist derzeit Marlen Gamradt. Die 31-Jährige fährt jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, am Donnerstag bekam sie jedoch eine Verwarnung der Polizei und ein Bußgeld gleich dazu. „Heute Morgen hat die Polizei mal wieder Fahrradfahrer auf der Wolgaster Straße / An den Wurthen kontrolliert“, schreibt sie uns. „Ich habe ein Verwarngeld dafür bekommen, dass ich von der Johann-Stelling-Straße bis zur Verkehrsinsel auf der falschen Straßenseite gefahren bin. Da wollte ich die Straßenseite wechseln, um in die Straße An den Wurthen abzubiegen. Das sind 92 Meter!“

Schieben oder sofort Wechseln

Der Polizist habe ihr erklärt, dass sie die Straßenseite sofort wechseln müsse. „Das heißt für mich, dass ich warte, bis ich über eine in zwei Richtungen, morgens zur Verkehrsspitze viel befahrene Straße, gehen kann, dann über einen hohen Bordstein und über einen Grünstreifen muss“, moniert sie. „Auf der Straße darf ich ja nicht fahren, da ein Fahrradweg vorhanden ist. Ich kann das nicht ernst nehmen.“

So ganz exakt kann diese Schilderung allerdings nicht sein, gegenüber der Stelling-Straße befindet sich nach Inaugenscheinnahme kein Bordstein und keine Grünanlage, sondern eine Einfahrt, von der aus der Radweg erreichbar ist. Das Überqueren der Straße allerdings ist natürlich nötig. Wie hoch das Verwarngeld sein wird, weiß Marlen Gamradt nicht, der Bußgeldkatalog sieht eine Zahlung von 20 Euro vor.

Bei der Polizei sieht man den Vorfall anders. „Ja, das Verwarngeld ist gerechtfertigt, denn die Frau ist nun einmal auf der falschen Seite gefahren“, bestätigt Katrin Kleedehn von der Polizeiinspektion in Anklam. „Sie muss die 90 Meter auch nicht zwangsläufig fahren. Sie hätte auch ihr Fahrrad schieben können – entlang der Wolgaster Straße und über die Verkehrsinsel. Ebenso hätte sie die Option gehabt, kurz nach rechts in die Wolgaster Straße abzubiegen und bei der nächsten Möglichkeit die Straße zu überqueren – auch das wären nur wenige Meter gewesen.“

Die Einmündung Stelling-Straße. Quelle: Anne Ziebarth

Wolgaster Straße ist Schwerpunkt der Kontrollen

Die Wolgaster Straße gehöre zu den Schwerpunkten in Greifswald, was das Radfahren auf der falschen Seite betrifft, meint Kleedehn und verweist auf die Statistik. „Betrachtet man allein die Zahlen der Verkehrsunfälle in Greifswald, bei denen Radfahrer involviert waren, dann sind diese erschreckend: Allein 106 Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Radfahrer in diesem Jahr – dabei wurden 74 leicht und 14 schwer verletzt. Ein Radfahrer kam sogar ums Leben – bei einem Verkehrsunfall auf der Gützkower Landstraße im Januar.“

Erst am 21. September meldete die Polizei einen Verkehrsunfall im Bereich Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße – ein 22-jähriger Radfahrer missachtete die Vorfahrt und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Am 28. August übersah ein 13-jähriger Radfahrer eine vorfahrtsberechtigte Autofahrerin im Bereich St. Georgsfeld / Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße und wurde leicht verletzt.

Auch Radler müssen sich an Regeln halten

„Damit möchte ich darauf hinweisen: Für Radfahrer und Radfahrerinnen kann es gefährlich werden und es gibt leider noch immer viel zu viele Verkehrsunfälle“, so Kerstin Kleedehn. „Aber: Auch Radfahrer und Radfahrerinnen haben sich an die Verkehrsregeln zu halten, denn gerade weil sie schnell übersehen werden – auch wenn sie kein Licht eingeschaltet haben oder aber auf der falschen Straßenseite fahren –, kommt es immer wieder zu Verkehrsunfällen.“

Von Anne Ziebarth